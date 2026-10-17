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Dónde ver EN VIVO New York Red Bulls vs. Toronto FC por la jornada 30 de la MLS: TV y streaming online

New York Red Bulls y Toronto FC se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Sport Illustrated Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Red Bulls vs. Toronto FC, MLS
Red Bulls vs. Toronto FC, MLS

New York Red Bulls recibe a Toronto FC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Sport Illustrated Stadium. A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, cada punto empieza a pesar distinto y este cruce puede mover posiciones en la tabla.

Ninguno de los dos está en zona de desahogo y una victoria los acerca a la discusión por los puestos de playoffs en la conferencia.

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La actualidad de ambos equipos

New York Red Bulls llega golpeado tras caer 1-2 como visitante frente a D.C. United, un traspié que cortó el envión que había mostrado con el 4-1 a San Diego FC. Antes de esa goleada había sufrido una derrota contundente ante St. Louis City, así que el equipo alterna entre partidos de mucha producción ofensiva y jornadas para el olvido.

Toronto FC viene de un empate agitado, 3-3 en casa frente a Orlando City, luego de haberse impuesto 2-1 a CF Montreal. El resultado ante Orlando confirma que el equipo sigue sumando pero sin encontrar solidez atrás, algo que también se notó en la derrota 0-2 ante Nashville SC unas fechas atrás.

El historial entre New York Red Bulls y Toronto FC

El historial reciente es corto pero favorable para los de Nueva Jersey, que ganaron dos de los cuatro cruces y nunca perdieron ante Toronto FC en este tramo, con dos empates de por medio. La diferencia de gol también los respalda, con 8 tantos a favor contra 4 en contra. Los últimos dos antecedentes terminaron igualados 1-1, lo que marca una paridad que contrasta con el dominio histórico de New York Red Bulls en la serie.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/03/2026Toronto FC vs. New York Red Bulls1-1MLS 2026
25/06/2025Toronto FC vs. New York Red Bulls1-1MLS 2025
22/03/2025New York Red Bulls vs. Toronto FC2-1MLS 2025
02/10/2024Toronto FC vs. New York Red Bulls1-42024 MLS

Horario del partido

  • México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
  • Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • New York Red Bulls y Toronto FC se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • New York Red Bulls suma 36 puntos en el torneo.
  • Toronto FC suma 33 puntos en el torneo.
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