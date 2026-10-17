Dónde ver EN VIVO New York Red Bulls vs. Toronto FC por la jornada 30 de la MLS: TV y streaming online

New York Red Bulls recibe a Toronto FC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Sport Illustrated Stadium. A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, cada punto empieza a pesar distinto y este cruce puede mover posiciones en la tabla.
Ninguno de los dos está en zona de desahogo y una victoria los acerca a la discusión por los puestos de playoffs en la conferencia.
La actualidad de ambos equipos
New York Red Bulls llega golpeado tras caer 1-2 como visitante frente a D.C. United, un traspié que cortó el envión que había mostrado con el 4-1 a San Diego FC. Antes de esa goleada había sufrido una derrota contundente ante St. Louis City, así que el equipo alterna entre partidos de mucha producción ofensiva y jornadas para el olvido.
Toronto FC viene de un empate agitado, 3-3 en casa frente a Orlando City, luego de haberse impuesto 2-1 a CF Montreal. El resultado ante Orlando confirma que el equipo sigue sumando pero sin encontrar solidez atrás, algo que también se notó en la derrota 0-2 ante Nashville SC unas fechas atrás.
El historial entre New York Red Bulls y Toronto FC
El historial reciente es corto pero favorable para los de Nueva Jersey, que ganaron dos de los cuatro cruces y nunca perdieron ante Toronto FC en este tramo, con dos empates de por medio. La diferencia de gol también los respalda, con 8 tantos a favor contra 4 en contra. Los últimos dos antecedentes terminaron igualados 1-1, lo que marca una paridad que contrasta con el dominio histórico de New York Red Bulls en la serie.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/03/2026
|Toronto FC vs. New York Red Bulls
|1-1
|MLS 2026
|25/06/2025
|Toronto FC vs. New York Red Bulls
|1-1
|MLS 2025
|22/03/2025
|New York Red Bulls vs. Toronto FC
|2-1
|MLS 2025
|02/10/2024
|Toronto FC vs. New York Red Bulls
|1-4
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
- Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- New York Red Bulls y Toronto FC se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- New York Red Bulls suma 36 puntos en el torneo.
- Toronto FC suma 33 puntos en el torneo.