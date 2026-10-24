Dónde ver EN VIVO Real Salt Lake vs. St. Louis City por la jornada 31 de la MLS: TV y streaming online

Real Salt Lake recibe a St. Louis City este sábado 24 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. El cruce tiene un condimento especial porque el favorito en las casas de apuestas no es el que mejor está parado en la tabla. Real Salt Lake llega golpeado en la clasificación pero con mejor andar reciente que St. Louis City, que pelea arriba pero llega con dudas.
Con la temporada regular de la MLS llegando a su recta final, cada punto pesa para asegurar un lugar cómodo de cara a los playoffs. St. Louis City necesita reaccionar para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos, mientras que Real Salt Lake intenta meterse en zona de clasificación directa.
La actualidad de ambos equipos
Real Salt Lake viene de un triunfo importante como visitante, 3-1 ante Sporting Kansas City, que le permitió cortar una mala racha después de la derrota ante Philadelphia Union. El empate previo ante San Jose Earthquakes mostró a un equipo irregular, pero el envión anímico del último resultado le cae bien justo antes de este partido como local.
St. Louis City, en cambio, atraviesa una montaña rusa de resultados. Después de golear 6-2 a LA Galaxy, empató sin goles ante Vancouver Whitecaps y cayó 2-3 ante Minnesota United en su visita más reciente. Pese a ese traspié, el equipo se mantiene segundo en la tabla general con 51 puntos, una posición que no puede permitirse resignar en esta parte del calendario.
El historial entre Real Salt Lake y St. Louis City
El historial reciente entre ambos está parejo, aunque con ventaja para Real Salt Lake: de cinco enfrentamientos ganó dos y empató los otros tres, sin caer nunca ante St. Louis City. En goles también se impone el local de este sábado, con 10 convertidos contra 7 recibidos. Los últimos cruces terminaron igualados, incluido el más reciente en agosto, lo que deja claro que no suele haber grandes diferencias quando se enfrentan.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/08/2026
|St. Louis City vs. Real Salt Lake
|1-1
|MLS 2026
|19/10/2025
|St. Louis City vs. Real Salt Lake
|2-2
|MLS 2025
|06/07/2025
|Real Salt Lake vs. St. Louis City
|3-2
|MLS 2025
|31/03/2024
|Real Salt Lake vs. St. Louis City
|3-1
|2024 MLS
|25/02/2024
|St. Louis City vs. Real Salt Lake
|1-1
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
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- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Real Salt Lake y St. Louis City se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Real Salt Lake suma 36 puntos en el torneo.
- St. Louis City suma 51 puntos en el torneo.