FC Cincinnati vs. Columbus Crew: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

FC Cincinnati y Columbus Crew se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el TQL Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Cincinnati recibe a Columbus Crew este domingo 18 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

FC Cincinnati viene de perder 2-3 como local ante New England Revolution. El equipo ocupa el puesto 8 con 36 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Atlanta United.

Columbus Crew ganó 3-1 como local ante Charlotte FC en la fecha anterior. Columbus Crew está 13° en la tabla con 32 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Orlando City.

El historial entre FC Cincinnati y Columbus Crew

FC Cincinnati y Columbus Crew se enfrentaron 23 veces en los últimos años: 6 triunfos de FC Cincinnati, 11 de Columbus Crew y 6 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/07/2026 Columbus Crew vs. FC Cincinnati 2-1 MLS 08/11/2025 FC Cincinnati vs. Columbus Crew 2-1 MLS 02/11/2025 Columbus Crew vs. FC Cincinnati 4-0 MLS 27/10/2025 FC Cincinnati vs. Columbus Crew 1-0 MLS 13/07/2025 FC Cincinnati vs. Columbus Crew 2-4 MLS 17/05/2025 Columbus Crew vs. FC Cincinnati 1-1 MLS 14/09/2024 FC Cincinnati vs. Columbus Crew 0-0 MLS 11/05/2024 Columbus Crew vs. FC Cincinnati 1-2 MLS 02/12/2023 FC Cincinnati vs. Columbus Crew 2-3 MLS 20/08/2023 Columbus Crew vs. FC Cincinnati 3-0 MLS

Horario del partido

México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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Tabla de posiciones

En síntesis