FC Cincinnati vs. Columbus Crew: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

FC Cincinnati recibe a Columbus Crew este domingo 18 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
FC Cincinnati viene de perder 2-3 como local ante New England Revolution. El equipo ocupa el puesto 8 con 36 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Atlanta United.
Columbus Crew ganó 3-1 como local ante Charlotte FC en la fecha anterior. Columbus Crew está 13° en la tabla con 32 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Orlando City.
El historial entre FC Cincinnati y Columbus Crew
FC Cincinnati y Columbus Crew se enfrentaron 23 veces en los últimos años: 6 triunfos de FC Cincinnati, 11 de Columbus Crew y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/07/2026
|Columbus Crew vs. FC Cincinnati
|2-1
|MLS
|08/11/2025
|FC Cincinnati vs. Columbus Crew
|2-1
|MLS
|02/11/2025
|Columbus Crew vs. FC Cincinnati
|4-0
|MLS
|27/10/2025
|FC Cincinnati vs. Columbus Crew
|1-0
|MLS
|13/07/2025
|FC Cincinnati vs. Columbus Crew
|2-4
|MLS
|17/05/2025
|Columbus Crew vs. FC Cincinnati
|1-1
|MLS
|14/09/2024
|FC Cincinnati vs. Columbus Crew
|0-0
|MLS
|11/05/2024
|Columbus Crew vs. FC Cincinnati
|1-2
|MLS
|02/12/2023
|FC Cincinnati vs. Columbus Crew
|2-3
|MLS
|20/08/2023
|Columbus Crew vs. FC Cincinnati
|3-0
|MLS
Horario del partido
- México: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- FC Cincinnati y Columbus Crew se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- FC Cincinnati suma 36 puntos en el torneo.
- Columbus Crew suma 32 puntos en el torneo.