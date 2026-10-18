Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

FC Cincinnati vs. Columbus Crew: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

FC Cincinnati y Columbus Crew se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el TQL Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Cincinnati vs. Columbus, MLS
FC Cincinnati vs. Columbus, MLS

FC Cincinnati recibe a Columbus Crew este domingo 18 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

FC Cincinnati viene de perder 2-3 como local ante New England Revolution. El equipo ocupa el puesto 8 con 36 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Atlanta United.

+ Seguinos en

Columbus Crew ganó 3-1 como local ante Charlotte FC en la fecha anterior. Columbus Crew está 13° en la tabla con 32 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Orlando City.

El historial entre FC Cincinnati y Columbus Crew

FC Cincinnati y Columbus Crew se enfrentaron 23 veces en los últimos años: 6 triunfos de FC Cincinnati, 11 de Columbus Crew y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/07/2026Columbus Crew vs. FC Cincinnati2-1MLS
08/11/2025FC Cincinnati vs. Columbus Crew2-1MLS
02/11/2025Columbus Crew vs. FC Cincinnati4-0MLS
27/10/2025FC Cincinnati vs. Columbus Crew1-0MLS
13/07/2025FC Cincinnati vs. Columbus Crew2-4MLS
17/05/2025Columbus Crew vs. FC Cincinnati1-1MLS
14/09/2024FC Cincinnati vs. Columbus Crew0-0MLS
11/05/2024Columbus Crew vs. FC Cincinnati1-2MLS
02/12/2023FC Cincinnati vs. Columbus Crew2-3MLS
20/08/2023Columbus Crew vs. FC Cincinnati3-0MLS

Horario del partido

  • México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

En síntesis

  • FC Cincinnati y Columbus Crew se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • FC Cincinnati suma 36 puntos en el torneo.
  • Columbus Crew suma 32 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones