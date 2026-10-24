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Houston Dynamo vs. Minnesota United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 31 de la MLS

Houston Dynamo y Minnesota United se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Shell Energy Stadium, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Houston Dynamo vs. Minnesota United, MLS
Houston Dynamo vs. Minnesota United, MLS

Houston Dynamo recibe a Minnesota United este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Houston Dynamo empató 2-2 como local ante FC Dallas en la fecha anterior. Houston Dynamo está 5° en la tabla con 47 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante San Diego FC.

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En su último compromiso, Minnesota United ganó 3-2 como local ante St. Louis City. El conjunto marcha 13° con 34 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Colorado Rapids.

El historial entre Houston Dynamo y Minnesota United

Houston Dynamo y Minnesota United se enfrentaron 26 veces en los últimos años: 8 triunfos de Houston Dynamo, 11 de Minnesota United y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/10/2026Minnesota United vs. Houston Dynamo2-2MLS
26/06/2025Minnesota United vs. Houston Dynamo3-1MLS
15/05/2025Houston Dynamo vs. Minnesota United2-0MLS
14/07/2024Houston Dynamo vs. Minnesota United1-1MLS
14/04/2024Minnesota United vs. Houston Dynamo1-2MLS
13/07/2023Houston Dynamo vs. Minnesota United0-3MLS
24/05/2023Houston Dynamo vs. Minnesota United4-0US Open Cup
18/05/2023Minnesota United vs. Houston Dynamo1-0MLS
27/08/2022Minnesota United vs. Houston Dynamo2-1MLS
24/07/2022Houston Dynamo vs. Minnesota United1-2MLS

Horario del partido

  • México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
  • Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
  • New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
  • Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
  • Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
  • D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
  • FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
  • Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
  • Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
  • San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
  • Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

En síntesis

  • Houston Dynamo y Minnesota United se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Houston Dynamo suma 47 puntos en el torneo.
  • Minnesota United suma 34 puntos en el torneo.
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