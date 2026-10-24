Houston Dynamo vs. Minnesota United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 31 de la MLS

Houston Dynamo recibe a Minnesota United este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Houston Dynamo empató 2-2 como local ante FC Dallas en la fecha anterior. Houston Dynamo está 5° en la tabla con 47 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante San Diego FC.
En su último compromiso, Minnesota United ganó 3-2 como local ante St. Louis City. El conjunto marcha 13° con 34 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Colorado Rapids.
El historial entre Houston Dynamo y Minnesota United
Houston Dynamo y Minnesota United se enfrentaron 26 veces en los últimos años: 8 triunfos de Houston Dynamo, 11 de Minnesota United y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/10/2026
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|2-2
|MLS
|26/06/2025
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|3-1
|MLS
|15/05/2025
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|2-0
|MLS
|14/07/2024
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|1-1
|MLS
|14/04/2024
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|1-2
|MLS
|13/07/2023
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|0-3
|MLS
|24/05/2023
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|4-0
|US Open Cup
|18/05/2023
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|1-0
|MLS
|27/08/2022
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|2-1
|MLS
|24/07/2022
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|1-2
|MLS
Horario del partido
- México: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
- Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Houston Dynamo y Minnesota United se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Houston Dynamo suma 47 puntos en el torneo.
- Minnesota United suma 34 puntos en el torneo.