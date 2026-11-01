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LAFC vs. Minnesota United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 33 de la MLS

LAFC y Minnesota United se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el BMO Stadium, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

LAFC vs. Minnesota United, MLS
LAFC vs. Minnesota United, MLS

LAFC recibe a Minnesota United este domingo 1 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. Con los playoffs cada vez más cerca, LAFC necesita puntos para asegurar su lugar entre los mejores y no quiere sorpresas en casa. Minnesota United llega con confianza y las piernas sueltas, algo que puede complicarle la tarde al local.

Ambos pelean por meterse de la mejor manera posible en la fase final del torneo, así que cada punto pesa en esta recta del calendario.

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La actualidad de ambos equipos

LAFC está sexto con 47 unidades y viene de un empate 2-2 ante LA Galaxy que dejó sensaciones mixtas. Antes de eso había sumado también contra New York City FC y había goleado 3-1 a Austin FC, una muestra de que el equipo tiene con qué lastimar arriba aunque le cuesta cerrar partidos.

Minnesota United, en tanto, llega entonado tras ganarle 3-1 a Sporting Kansas City y encadena una racha interesante de resultados, con otro triunfo ante St. Louis City de por medio. Está 13° con 38 puntos y todavía se mueve en la pelea por un lugar en la postemporada, así que no viene a especular al BMO Stadium.

El historial entre LAFC y Minnesota United

El historial reciente es claramente favorable para LAFC, que ganó cuatro de los últimos cinco cruces y solamente perdió uno. En esos cinco partidos el equipo angelino metió cinco goles y solo le convirtieron dos, un dominio que incluye dos triunfos seguidos por la mínima en los enfrentamientos más recientes.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Minnesota United vs. LAFC0-1MLS 2026
17/07/2025Minnesota United vs. LAFC0-1MLS 2025
22/02/2025LAFC vs. Minnesota United1-0MLS 2025
30/05/2024LAFC vs. Minnesota United2-02024 MLS
17/03/2024Minnesota United vs. LAFC2-02024 MLS

Horario del partido

  • México: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
  • Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis

  • LAFC y Minnesota United se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 33 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • LAFC suma 47 puntos en el torneo.
  • Minnesota United suma 38 puntos en el torneo.
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