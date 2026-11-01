LAFC vs. Minnesota United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 33 de la MLS

LAFC y Minnesota United se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el BMO Stadium, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

LAFC recibe a Minnesota United este domingo 1 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. Con los playoffs cada vez más cerca, LAFC necesita puntos para asegurar su lugar entre los mejores y no quiere sorpresas en casa. Minnesota United llega con confianza y las piernas sueltas, algo que puede complicarle la tarde al local.

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Ambos pelean por meterse de la mejor manera posible en la fase final del torneo, así que cada punto pesa en esta recta del calendario.

La actualidad de ambos equipos

LAFC está sexto con 47 unidades y viene de un empate 2-2 ante LA Galaxy que dejó sensaciones mixtas. Antes de eso había sumado también contra New York City FC y había goleado 3-1 a Austin FC, una muestra de que el equipo tiene con qué lastimar arriba aunque le cuesta cerrar partidos.

Minnesota United, en tanto, llega entonado tras ganarle 3-1 a Sporting Kansas City y encadena una racha interesante de resultados, con otro triunfo ante St. Louis City de por medio. Está 13° con 38 puntos y todavía se mueve en la pelea por un lugar en la postemporada, así que no viene a especular al BMO Stadium.

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El historial entre LAFC y Minnesota United

El historial reciente es claramente favorable para LAFC, que ganó cuatro de los últimos cinco cruces y solamente perdió uno. En esos cinco partidos el equipo angelino metió cinco goles y solo le convirtieron dos, un dominio que incluye dos triunfos seguidos por la mínima en los enfrentamientos más recientes.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Minnesota United vs. LAFC 0-1 MLS 2026 17/07/2025 Minnesota United vs. LAFC 0-1 MLS 2025 22/02/2025 LAFC vs. Minnesota United 1-0 MLS 2025 30/05/2024 LAFC vs. Minnesota United 2-0 2024 MLS 17/03/2024 Minnesota United vs. LAFC 2-0 2024 MLS

Horario del partido

México: 19:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

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En síntesis