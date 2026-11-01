Alineaciones de LAFC y Minnesota United por la MLS: formaciones probables

LAFC recibe a Minnesota United este domingo 1 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. LAFC viene de empatar 2-2 con LA Galaxy y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Minnesota United viene de ganarle 3-1 a Sporting Kansas City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de LAFC y Minnesota United
LAFC (4-2-3-1): Hugo Lloris, Sergi Palencia, Ryan Porteous, Aaron Long, Yevhen Cheberko, Mark Delgado, Son Heung-min, Igor Jesus, Leo Walta, Denis Bouanga, Armindo Sieb.
Minnesota United (4-4-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Diaz, Morris Duggan, Anthony Markanich, Bongokuhle Hlongwane, Nectarios Triantis, Owen Gene, Mauricio Gonzalez, Aziel Jackson, Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.
La previa de LAFC y Minnesota United: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: BMO Stadium
- Próximo partido de LAFC: vs. Seattle Sounders, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Minnesota United: vs. San Jose Earthquakes, domingo 8 de noviembre