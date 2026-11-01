Alineaciones de LAFC y Minnesota United por la MLS: formaciones probables

LAFC y Minnesota United se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el BMO Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

LAFC recibe a Minnesota United este domingo 1 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. LAFC viene de empatar 2-2 con LA Galaxy y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Minnesota United viene de ganarle 3-1 a Sporting Kansas City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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