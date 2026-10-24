San Diego FC vs. Seattle Sounders: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

San Diego FC y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

San Diego FC recibe a Seattle Sounders este sábado 24 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 31 de la MLS.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

San Diego FC viene de empatar 2-2 como visitante ante LA Galaxy. El equipo ocupa el puesto 11 con 34 puntos. Antes empató 3-3 como local ante Houston Dynamo.

Seattle Sounders empató 1-1 como local ante CF Montreal en la fecha anterior. Seattle Sounders está 7° en la tabla con 42 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante FC Dallas.

El historial entre San Diego FC y Seattle Sounders

San Diego FC y Seattle Sounders se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de San Diego FC, 1 de Seattle Sounders y 1 empate.

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Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Seattle Sounders vs. San Diego FC 1-1 MLS 29/05/2025 Seattle Sounders vs. San Diego FC 1-0 MLS 06/04/2025 San Diego FC vs. Seattle Sounders 3-0 MLS

Horario del partido

México: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

En síntesis

San Diego FC y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.

se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. San Diego FC suma 34 puntos en el torneo.

suma 34 puntos en el torneo. Seattle Sounders suma 42 puntos en el torneo.