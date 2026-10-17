Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 30 de la MLS

Sporting Kansas City recibe a Real Salt Lake este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Con apenas cuatro fechas por delante en la fase regular, ninguno de los dos puede permitirse relajarse si quiere meterse entre los ocho de su conferencia. Kansas City llega golpeado y necesita reaccionar rápido.
La tabla todavía deja margen para pelear un cupo de playoffs, pero los puntos empiezan a pesar distinto a esta altura del calendario. Cada resultado mueve posiciones y ninguno de los dos equipos tiene mucho colchón.
La actualidad de ambos equipos
Sporting Kansas City atraviesa un bache complicado. Cayó 0-4 como visitante ante Nashville en su presentación más reciente, después de un empate agitado 3-3 frente a Portland Timbers y una derrota previa ante Seattle Sounders. Está 15° con 22 unidades, en una zona incómoda que lo obliga a sumar de manera urgente si quiere seguir con vida en la pelea por meterse en playoffs.
Real Salt Lake llega un poco más entonado, aunque sin terminar de despegar. Empató 1-1 de local ante San Jose Earthquakes en su último compromiso, tras perder 1-2 en cancha de Philadelphia Union y un triunfo contundente 3-0 sobre New England Revolution. Con 33 puntos y el 12° lugar, tiene una posición más firme que su rival, pero sabe que un resbalón lo puede meter de nuevo en problemas.
El historial entre Sporting Kansas City y Real Salt Lake
El historial entre ambos tiene 51 capítulos y favorece levemente a Real Salt Lake, que ganó 21 veces por 17 de Sporting Kansas City, con 14 empates en el medio. En cuanto a goles, el equipo de Utah también saca una ligera ventaja, con 72 tantos convertidos contra 67 del local.
En los enfrentamientos más recientes la balanza se inclinó para Real Salt Lake, que se quedó con los últimos dos duelos directos, incluido un 3-1 como local a comienzos de este año. Sporting no le gana hace rato y buscará cortar esa racha justo quest cuando más lo necesita.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City
|3-1
|MLS
|14/09/2025
|Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City
|2-1
|MLS
|29/06/2025
|Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake
|1-1
|MLS
|20/06/2024
|Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake
|3-4
|MLS
|05/05/2024
|Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City
|1-0
|MLS
|08/10/2023
|Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City
|2-3
|MLS
|13/07/2023
|Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake
|2-2
|MLS
|08/02/2023
|Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake
|2-2
|Club Friendlies
|18/07/2022
|Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City
|3-0
|MLS
|26/03/2022
|Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake
|1-0
|MLS
Horario del partido
- México: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs
- Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
- Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Sporting Kansas City y Real Salt Lake se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Sporting Kansas City suma 22 puntos en el torneo.
- Real Salt Lake suma 33 puntos en el torneo.