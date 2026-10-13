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Toronto FC vs. Orlando City en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

Toronto FC y Orlando City se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Estadio BMO Field, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Toronto FC vs. Orlando City, MLS
Toronto FC vs. Orlando City, MLS

Orlando City visita a Toronto FC este miércoles 14 de octubre en el Estadio BMO Field por la 29ª jornada de la MLS.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México: 17:30 hs
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Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

La actualidad de ambos equipos

Toronto FC ganó 2-1 como local ante CF Montreal en la fecha anterior. Toronto FC está 11° en la tabla con 32 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Nashville SC.

En su último compromiso, Orlando City ganó 3-2 como local ante Columbus Crew. El conjunto marcha 7° con 37 puntos. Antes perdió 2-4 como visitante ante Philadelphia Union.

El historial entre Toronto FC y Orlando City

Toronto FC y Orlando City se enfrentaron 25 veces en los últimos años: 10 triunfos de Toronto FC, 11 de Orlando City y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/09/2026Orlando City vs. Toronto FC3-0MLS
18/10/2025Toronto FC vs. Orlando City4-2MLS
02/03/2025Orlando City vs. Toronto FC4-2MLS
03/07/2024Toronto FC vs. Orlando City1-2MLS
27/04/2024Orlando City vs. Toronto FC1-2MLS
21/10/2023Toronto FC vs. Orlando City0-2MLS
04/07/2023Orlando City vs. Toronto FC4-0MLS
17/09/2022Orlando City vs. Toronto FC4-0MLS
14/05/2022Toronto FC vs. Orlando City0-1MLS
17/07/2021Toronto FC vs. Orlando City1-1MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
  • Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
  • FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
  • Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
  • Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
  • Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
  • San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

En síntesis

  • Toronto FC y Orlando City se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Toronto FC suma 32 puntos en el torneo.
  • Orlando City suma 37 puntos en el torneo.
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