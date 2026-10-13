Toronto FC vs. Orlando City en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

Orlando City visita a Toronto FC este miércoles 14 de octubre en el Estadio BMO Field por la 29ª jornada de la MLS.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
Toronto FC ganó 2-1 como local ante CF Montreal en la fecha anterior. Toronto FC está 11° en la tabla con 32 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Nashville SC.
En su último compromiso, Orlando City ganó 3-2 como local ante Columbus Crew. El conjunto marcha 7° con 37 puntos. Antes perdió 2-4 como visitante ante Philadelphia Union.
El historial entre Toronto FC y Orlando City
Toronto FC y Orlando City se enfrentaron 25 veces en los últimos años: 10 triunfos de Toronto FC, 11 de Orlando City y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/09/2026
|Orlando City vs. Toronto FC
|3-0
|MLS
|18/10/2025
|Toronto FC vs. Orlando City
|4-2
|MLS
|02/03/2025
|Orlando City vs. Toronto FC
|4-2
|MLS
|03/07/2024
|Toronto FC vs. Orlando City
|1-2
|MLS
|27/04/2024
|Orlando City vs. Toronto FC
|1-2
|MLS
|21/10/2023
|Toronto FC vs. Orlando City
|0-2
|MLS
|04/07/2023
|Orlando City vs. Toronto FC
|4-0
|MLS
|17/09/2022
|Orlando City vs. Toronto FC
|4-0
|MLS
|14/05/2022
|Toronto FC vs. Orlando City
|0-1
|MLS
|17/07/2021
|Toronto FC vs. Orlando City
|1-1
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Toronto FC y Orlando City se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Toronto FC suma 32 puntos en el torneo.
- Orlando City suma 37 puntos en el torneo.