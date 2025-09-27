Es tendencia:
Así quedó el ranking de UFC luego de la victoria de Carlos Ulberg ante Dominick Reyes

Entérate de las novedades más destacadas de la clasificación de una de las divisiones más competitivas de la organización.

Por Lucas Lescano

Carlos Ulberg se quedó con una victoria más que importante en UFC Fight Night.
Carlos Ulberg se quedó con una victoria más que importante en UFC Fight Night.

La acción de la UFC regresó este sábado 27 de septiembre luego de una semana sin acción. En Perth, Australia, los protagonistas principales de una jornada plagada de espectáculo fueron Carlos Ulberg y Dominick Reyes, quienes se vieron las caras en el peso semipesado. El duelo que puso frente a frente al tercero y séptimo mejor ranqueado de la división, respectivamente, sirvió para definir muchas cosas de cara al futuro de una categoría que está intentando encontrar nuevos aspirantes a la corona.

Aunque para muchos fue sorpresivo, la pelea entre Ulberg y Reyes terminó de manera rápida. Solamente el primer asalto fue necesario para que la fiesta llegue a su fin. Carlos conectó a Dominick de manera espectacular para luego rematar la faena en la lona. De esta manera, los semipesados sumaron un nuevo contendiente fuerte a la corona.

Al haber obtenido la victoria quien aparecía como el mejor clasificado de los dos, esto significa que no habrá modificaciones en la categoría. Ulberg sigue en un buen momento, pero tanto Alex Pereira como Jiri Prochazka tienen compromisos pendientes que les van a permitir defender su ubicación en el ranking u obtener una mejor. Por parte de Reyes, no existen argumentos deportivos para que descienda más allá del séptimo lugar.

Cabe destacar que el próximo sábado 4 de octubre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas se verán las caras Magomed Ankalaev y Pereira en una revancha muy esperada. En Marzo, el ruso le arrebató la corona al brasileño de manera inesperada para muchos, por lo que automáticamente se comenzó a planificar en un duelo de desquite. Toda la categoría estará atenta a este duelo, ya que una nueva rivalidad se ha generado, pero otros tantos protagonistas están esperando su oportunidad para intentar conseguir el cinturón más preciado.

Ranking completo del peso semipesado de la UFC:

Magomed Ankalaev (campeón)

  1. Alex Pereira
  2. Jiri Prochazka
  3. Carlos Ulberg
  4. Khalil Rountree Jr.
  5. Jan Blachowicz
  6. Jamahal Hill
  7. Dominick Reyes
  8. Aleksandr Rakic
  9. Volkan Oezdemir
  10. Azamat Murzakanov
  11. Bogdan Guskov
  12. Johnny Walker
  13. Nikita Krylov
  14. Alonzo Menifield
  15. Zhang Mingyang
