Desde que derrotó a Canelo Álvarez el pasado sábado 13 de septiembre, todos se preguntan qué pasará con el futuro de Terence Crawford en el boxeo. Bud ya tiene 37 años y la realidad es que no descarta el retiro luego de haber obtenido la victoria más importante de su carrera, pero una leyenda como Roy Jones Jr. le recomendó una última pelea antes de colgar los guantes para siempre.

Roy Jones Jr. desea ver un Terence Crawford – Ilia Topuria

En ese sentido, la leyenda le pidió a Crawford que, antes de pensar en alejarse de los cuadriláteros con toda la gloria obtenida, que le dé una oportunidad a Ilia Topuria de boxear. Esta rivalidad ha tomado fuerza en las últimas semanas y, aunque no han existido negociaciones para que se transforme en una realidad, hay quienes tienen gran ilusión por ver cara a cara a Bud con el Matador.

Lo que entiende Jones es que Crawford debe aprovechar su momento de fama, de reconocimiento mundial y darle paso a una aventura que le permitiría ser visto por todo el mundo, nuevamente, y llevarse a casa una millonada que pocas veces vio en su carrera. En ese contexto, para Roy no mejor combate que pueda aceptar Terence en este momento de su carrera.

Roy Jones Jr. quiere ver a Terence Crawford peleando con Ilia Topuria. (GETTY IMAGES)

“Creo que se retirará, si se retira la próxima pelea, sería lo mejor, si Crawford hace algo más, eso es lo que debería hacer, pelear con Ilia Topuria. Se merece la recompensa ahora mismo, miren cuánto esperó para recibir la atención que tiene ahora. Se merece una más, si acaso, eso es lo que debería hacer”, comentó Jones Jr.

Por su parte, Crawford fue contundente cuando le preguntaron por Topuria luego de derrotar a Canelo y le cerró las puertas a este duelo. Lo que expresó Terence fue que ve en Ilia una necesidad de conseguir más reconocimiento y que lo está usando, pero que él no está dispuesto a prestarse al show del hispano-georgiano.

“Definitivamente creo que está tratando de cazar fama. Definitivamente creo que se metería al ring conmigo solo por el cheque. Todos lo hacemos por eso, pero al mismo tiempo no sé qué diablos está haciendo. No sé en qué está pensando. No hay nada de qué hablar”, reveló Bud en diálogo con Ariel Helwani.