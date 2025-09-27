La UFC está terminando un 2025 espectacular en el que se dio el lujo de poner frente a frente, en el mismo octágono, a los mejores artistas marciales del mundo. Sin embargo, para 2026 la compañía está pensando en organizar algo grande, jamás visto, ya que la intención sería trasladar la jaula a la Casa Blanca. Para dicha ocasión, se especula con que uno de los protagonistas principales de velada podría ser Conor McGregor, quien ya habría dejado en claro cuáles serían sus pretensiones económicas para estar presente en la cita.

El evento está pensado para celebrar el 4 de julio, jornada en la que se celebra el Día de la Independencia, por lo que la atención del país se centrará en lo que suceda en la emblemática sede. Por esa razón, UFC quiere que los encargados de darle vida a la velada sean luchadores que convoquen multitudes y McGregor es uno de ellos. Tal vez, siendo el personaje más conocida en la historia de las artes marciales mixtas, The Notorious tiene derecho a elevar sus exigencias económicas para estar en una gala de tal magnitud.

Conor McGregor aceptaría esta millonada para volver a pelear en UFC

En las últimas horas, se reveló que McGregor estaría dispuesto a pedirle cerca de 100 millones de dólares a la UFC por su vuelta a los octágonos. La última presentación de Conor fue en 2021, año en el que perdió con Dustin Poirier. Desde entonces, se especuló en múltiples ocasiones con un regreso que nunca terminó sucediendo. La oportunidad que más cerca estuvo de darse fue en 2024, cuando a finales de junio se iba a medir con Michael Chandler, pero por lesión tuvo que abandonar la preparación del enfrentamiento.

Ahora, con el mismo contrincante en mente, McGregor podría regresar para brillar una vez más. El hecho que haya un protagonista tan importante en la compañía, con la enorme habilidad que mostró durante años dentro del octágono acompañada con un carisma jamás visto, genera una ilusión constante entre los aficionados por ver un último capítulo de Conor sobre el octágono. De esta manera, las esperanzas por que The Notorious aparezca nuevamente en escena se reflotaron, algo que solo el tiempo podrá confirmar o desestimar.

En cuanto a la cartelera, otro nombre que se está mencionando da manera frecuente para que luche en la Casa Blanca es el de Jon Jones. Aunque el presidente de la compañía, Dana White, confirmó el retiro de la leyenda, lo cierto es que el propio Bones se encargó de desestimar esto y anunció que está listo en caso de que quieran contar con él. Por último, siendo la cara de la organización en el presente, no se descarta que Ilia Topuria esté presente en un evento que promete pasar a la historia grande del deporte.

