Este sábado 6 de septiembre sirvió para definir grandes cosas en la UFC. La pelea estelar que protagonizaron Nassourdine Imavov y Caio Borralho en París en el peso mediano sirvió para sacar conclusiones importantes de cara al futuro en una de las divisiones más competitivas de la organización.

En el mejor octágono del mundo se enfrentaron el número 2 y 7 de los medianos, con la intención de conseguir la victoria y mostrarle a la compañía que están listos para obtener una oportunidad de retar al reciente campeón, Khamzat Chimaev. Por ese motivo, el triunfo del francés fue determinante para posicionarlo de gran manera pensando en lo que sigue.

En una contienda espectacular de principio a fin, Imavov se quedó con la victoria por la vía de la decisión unánime con tarjetas 50-45, 49-46 y 49-46 y así dejó en el camino a un retador que venía en alza como Borralho. Nassourdine consiguió la cuarta victoria de manera consecutiva y así se posicionó de manera firme para lo que sigue.

Teniendo en cuenta que el panorama está abierto para cualquier cosa en el peso mediano, Imavov parece el candidato más fuerte a enfrentar a Chimaev. Teniendo en cuenta que la victoria de Khamzat fue a mediados de agosto y la victoria del ruso sobre Dricus Du Plessis fue extremadamente contundente, el calendario es favorable para esta sea la contienda próxima a organizar en las 185 libras.

Ranking completo del peso mediano de la UFC:

Khamzat Chimaev (campeón)

1. Dricus du Plessis

2. Nassourdine Imavov

3. Sean Strickland

4. Reinier de Ridder

5. Israel Adesanya

6. Anthony Hernandez

7. Caio Borralho

8. Robert Whittaker

9. Brendan Allen

10. Michael Page

11. Jared Cannonier

12. Roman Dolidze

13. Paulo Costa

14. Marvin Vettori

15. Roman Kopylov

