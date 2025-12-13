El futuro de Sergio Canales en Rayados de Monterrey volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara una imagen con el presidente de Racing de Santander que generó dudas entre los aficionados. El mediocampista español, una de las grandes figuras del equipo, apareció en una situación que encendió las especulaciones sobre su continuidad.

Si bien desde el entorno del club no hubo una postura oficial, la foto provocó múltiples interpretaciones en redes sociales y medios locales. Canales tiene contrato vigente y es un pilar futbolístico del proyecto, pero en Monterrey saben que cualquier señal fuera de lo habitual alimenta los rumores, especialmente tras una temporada con altibajos colectivos.

Pumas tiene su primer refuerzo

Pumas UNAM logró cerrar la llegada de Juninho, el delantero que había solicitado expresamente Efraín Juárez para reforzar el ataque de cara al Clausura 2026. El atacante brasileño arribará procedente de Flamengo, en una operación que ronda los 5 millones de dólares.

La directiva auriazul aceleró las gestiones en los últimos días y alcanzó un acuerdo con el conjunto brasileño para sumar a un futbolista que pueda solucionar los problemas ofensivos del equipo. En Ciudad Universitaria confían en que Juninho se convierta en una pieza clave para cambiar la imagen tras un año muy por debajo de las expectativas.

América negocia por Obed Vargas

América ya comenzó a moverse por Obed Vargas y mantiene contactos activos para conocer su situación contractual y deportiva. El mediocampista del Seattle Sounders es seguido de cerca por la directiva azulcrema, que lo ve como una opción interesante para reforzar el mediocampo con juventud y proyección internacional.

El propio futbolista no vería con malos ojos una salida de la MLS, especialmente pensando en sumar protagonismo de cara al Mundial 2026. En Coapa analizan el escenario con cautela, pero el interés es real y podría avanzar si se alinean las condiciones económicas y deportivas en las próximas semanas.