Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Noticias de la Liga MX hoy, 13 de diciembre: Sergio Canales, Juninho y Obed Vargas

El mercado de la Liga MX no se detiene: Sergio Canales vuelve a estar en el centro de la escena, Pumas avanza por Juninho como refuerzo clave y América analiza seriamente la llegada de Obed Vargas de cara a la temporada 2026.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Las noticias más destacadas del futbol mexicano.
© Getty ImagesLas noticias más destacadas del futbol mexicano.

El futuro de Sergio Canales en Rayados de Monterrey volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara una imagen con el presidente de Racing de Santander que generó dudas entre los aficionados. El mediocampista español, una de las grandes figuras del equipo, apareció en una situación que encendió las especulaciones sobre su continuidad.

Publicidad

Si bien desde el entorno del club no hubo una postura oficial, la foto provocó múltiples interpretaciones en redes sociales y medios locales. Canales tiene contrato vigente y es un pilar futbolístico del proyecto, pero en Monterrey saben que cualquier señal fuera de lo habitual alimenta los rumores, especialmente tras una temporada con altibajos colectivos.

Pumas tiene su primer refuerzo

Pumas UNAM logró cerrar la llegada de Juninho, el delantero que había solicitado expresamente Efraín Juárez para reforzar el ataque de cara al Clausura 2026. El atacante brasileño arribará procedente de Flamengo, en una operación que ronda los 5 millones de dólares.

Publicidad

La directiva auriazul aceleró las gestiones en los últimos días y alcanzó un acuerdo con el conjunto brasileño para sumar a un futbolista que pueda solucionar los problemas ofensivos del equipo. En Ciudad Universitaria confían en que Juninho se convierta en una pieza clave para cambiar la imagen tras un año muy por debajo de las expectativas.

La IA predijo cómo saldrá la vuelta de Toluca vs. Tigres por la final del Apertura 2025

ver también

La IA predijo cómo saldrá la vuelta de Toluca vs. Tigres por la final del Apertura 2025

América negocia por Obed Vargas

América ya comenzó a moverse por Obed Vargas y mantiene contactos activos para conocer su situación contractual y deportiva. El mediocampista del Seattle Sounders es seguido de cerca por la directiva azulcrema, que lo ve como una opción interesante para reforzar el mediocampo con juventud y proyección internacional.

Publicidad

El propio futbolista no vería con malos ojos una salida de la MLS, especialmente pensando en sumar protagonismo de cara al Mundial 2026. En Coapa analizan el escenario con cautela, pero el interés es real y podría avanzar si se alinean las condiciones económicas y deportivas en las próximas semanas.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
León y Pumas ofertaron por Diber Cambindo: quién está más cerca del fichaje
Liga MX

León y Pumas ofertaron por Diber Cambindo: quién está más cerca del fichaje

América activa su mercado: el ex Pumas que firmó con Las Águilas para el 2026
América

América activa su mercado: el ex Pumas que firmó con Las Águilas para el 2026

Miguel Ángel Borja tendría futuro definido en la Liga MX
Liga MX

Miguel Ángel Borja tendría futuro definido en la Liga MX

¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Mainz por la Bundesliga 2025-26
UEFA

¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Mainz por la Bundesliga 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo