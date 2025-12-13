Pumas UNAM no quiere volver a repetir los errores del pasado y buscará realizar un gran mercado de pases con el objetivo de volver a estar en lo más alto del futbol mexicano. El equipo universitario viene de tener un año para el olvido, en el que no cumplió con los objetivos planteados desde el inicio de la temporada y dejó muchas dudas en su funcionamiento colectivo.

A lo largo del 2025, los auriazules no lograron clasificar a los playoffs en ninguno de los dos torneos que disputaron. A nivel local estuvieron lejos de pelear cosas importantes y, en el plano internacional, tampoco dieron la talla, lo que profundizó el malestar entre los aficionados y la dirigencia.

Con la mirada puesta en el 2026, en Pumas saben que es momento de hacer cambios profundos. Por ese motivo, el club ya comenzó a moverse fuerte en el mercado y cerró a su primer refuerzo, con la intención de empezar a corregir uno de los grandes problemas del último tiempo: la falta de gol.

De acuerdo a lo que reveló el periodista argentino César Luis Merlo, Juninho jugará en Pumas UNAM. El delantero brasileño llegará proveniente de Flamengo a cambio de 5 millones de dólares y será la primera incorporación confirmada del equipo universitario para la próxima temporada.

Pumas va por más

Más allá de las negociaciones que terminaron con la llegada de Juninho, el mercado no se detiene en Ciudad Universitaria. Brian Sales reveló que la directiva no se conformaría solo con ese fichaje y que la idea es sumar al menos un atacante más para el Clausura 2026.

El principal apuntado sigue siendo Dider Cambindo, futbolista de Necaxa, aunque por el momento no pudieron avanzar debido a diferencias económicas entre los clubes. En cambio, la opción de Miguel Borja, delantero colombiano que quedará con el pase en su poder, ya fue descartada por completo.