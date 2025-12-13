Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Mainz 05 por la Bundesliga 2025-26

Los 'Bávaros' se miden ante el peor equipo del torneo en busca de ratificar su liderazgo. ¿Qué onces salen al campo?

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
El Bayern Múnich de Luis Díaz recibe a Mainz.
© Getty ImagesEl Bayern Múnich de Luis Díaz recibe a Mainz.

El comienzo de semstre de Bayern Múnich ha sido verdaderamente arrasador: líder en Bundesliga y escolta en Champions, proyectan una temporada muy auspiciosa. Ahora, para cerrar la semana futbolera, los ‘Bávaros’ volverán a casa para afrontar un nuevo partido por el torneo local y confirmar su buen momento en el campeonato.

Publicidad

Su próximo contendiente en el ámbito doméstico será Mainz 05, el colista actual de la tabla. Sí, el rival que el equipo de Vincent Kompany tendrá este domingo será el último de la Bundesliga 2025-26. Mientras que Bayern Múnich marcha 1° con 37 unidades, Mainz se ubica 20° con apenas ¡6 puntos! Un duelo desigual, pero hay que jugarlo.

¿Por qué no juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Mainz por la Bundesliga?

Este nuevo compromiso de los Rojos tendrá la particularidad de que Luis Díaz no podrá disputar el partido, en lo que será una sensible baja para el equipo dueño de casa. El guajiro no figura en la lista de convocados para este encuentro liguero y eso ha sorprendido a muchos aficionados, tanto en Alemania como en Colombia.

‘Lucho’ no sumará minutos en este partido dado que debe cumplir una jornada de suspensión, luego de haber llegado a la quinta amonestación la semana pasada. Como una situación similar le ocurrió en Champions, Kompany le dio una semana libre al delantero para que se despeje física y mentalmente y regrese con todas las luces.

Publicidad

La probable alineación de Bayern Múnich ante Mainz 05:

  • Manuel Neuer.
  • Konrad Laimer.
  • Dayot Upamecano.
  • Jonatan Tah.
  • Josip Stanisic.
  • Joshua Kimmich.
  • Aleksandar Pavlović.
  • Serge Gnabry.
  • Lennart Karl.
  • Michael Olise.
  • Harry Kane.
martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Bayern Múnich presiona a Luis Díaz y sale al mercado a buscarle competencia
UEFA

Bayern Múnich presiona a Luis Díaz y sale al mercado a buscarle competencia

El duro testimonio desde St. Pauli por la actuación de Díaz: “Decepción”
Futbol Internacional

El duro testimonio desde St. Pauli por la actuación de Díaz: “Decepción”

¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. St Pauli por la Bundesliga 2025-26
UEFA

¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. St Pauli por la Bundesliga 2025-26

Mientras la plantilla de Toluca vale 75,80 millones, el valor de la de Tigres
Liga MX

Mientras la plantilla de Toluca vale 75,80 millones, el valor de la de Tigres

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo