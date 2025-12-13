El comienzo de semstre de Bayern Múnich ha sido verdaderamente arrasador: líder en Bundesliga y escolta en Champions, proyectan una temporada muy auspiciosa. Ahora, para cerrar la semana futbolera, los ‘Bávaros’ volverán a casa para afrontar un nuevo partido por el torneo local y confirmar su buen momento en el campeonato.

Su próximo contendiente en el ámbito doméstico será Mainz 05, el colista actual de la tabla. Sí, el rival que el equipo de Vincent Kompany tendrá este domingo será el último de la Bundesliga 2025-26. Mientras que Bayern Múnich marcha 1° con 37 unidades, Mainz se ubica 20° con apenas ¡6 puntos! Un duelo desigual, pero hay que jugarlo.

¿Por qué no juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Mainz por la Bundesliga?

Este nuevo compromiso de los Rojos tendrá la particularidad de que Luis Díaz no podrá disputar el partido, en lo que será una sensible baja para el equipo dueño de casa. El guajiro no figura en la lista de convocados para este encuentro liguero y eso ha sorprendido a muchos aficionados, tanto en Alemania como en Colombia.

‘Lucho’ no sumará minutos en este partido dado que debe cumplir una jornada de suspensión, luego de haber llegado a la quinta amonestación la semana pasada. Como una situación similar le ocurrió en Champions, Kompany le dio una semana libre al delantero para que se despeje física y mentalmente y regrese con todas las luces.

La probable alineación de Bayern Múnich ante Mainz 05: