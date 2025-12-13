Mientras la plantilla de Toluca vale 75,80 millones, el valor de la de Tigres UANL

Falta cada vez menos para definir al nuevo campeón del futbol mexicano. Después de una temporada intensa, en el día de mañana sabremos quién se quedará con el trofeo del Apertura 2025. Desde las 19:00 hs de la CDMX, Toluca recibe a Tigres UANL por la vuelta de la gran final del certamen, en un duelo cargado de historia, jerarquía y figuras de peso internacional.

Tigres y Toluca se miden por la final del futbol mexicano (Getty Images)

Los Diablos Rojos llegan con la misión clara de remontar el 1-0 sufrido en el partido de ida ante los felinos. El Nemesio Díez será el escenario donde Toluca buscará el bicampeonato, apoyado por su gente y por un plantel que mostró regularidad, carácter y buen futbol a lo largo de todo el torneo.

Tigres, por su parte, sabe jugar este tipo de instancias. El equipo regiomontano llega con ventaja mínima, pero con la obligación de sostenerla en una de las canchas más complicadas del país. La experiencia de sus referentes y la calidad individual de sus futbolistas han sido claves para volver a instalarse en una final de Liga MX.

Más allá de lo futbolístico, uno de los puntos que refleja el poderío de ambos clubes es el valor de mercado de sus plantillas. Se trata de dos instituciones que invirtieron fuerte y que cuentan con jugadores consolidados tanto a nivel local como internacional, lo que eleva notablemente el costo total de sus equipos.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, la plantilla de Deportivo Toluca FC tiene un valor total de 75,80 millones de euros, superando ligeramente a la de Tigres UANL, que está tasada en 70,75 millones de euros. Una diferencia corta, pero que refleja la paridad que existe entre ambos finalistas del Apertura 2025.

Los 5 futbolistas más caros del Toluca

Alexis Vega – 10,00 mill. €

Marcel Ruiz – 8,00 mill. €

Paulinho – 7,00 mill. €

Helinho – 6,50 mill. €

Federico Pereira – 5,50 mill. €

Los 5 futbolistas más valiosos de Tigres UANL

Ángel Correa – 9,00 mill. €

Juan Brunetta – 6,50 mill. €

Joaquim – 5,50 mill. €

Jesús Angulo – 5,00 mill. €

Fernando Gorriarán – 4,50 mill. €

En síntesis

Toluca recibe a Tigres UANL mañana a las 19:00 hs para definir al campeón del Apertura 2025 .

recibe a mañana a las para definir al campeón del . La plantilla de Toluca está valuada en 75,80 millones de euros según el portal Transfermarkt.

está valuada en según el portal Transfermarkt. El equipo de Tigres UANL posee un valor de mercado total de 70,75 millones de euros.

