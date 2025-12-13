Toluca se prepara para albergar un domingo de celebración, en una jornada tan dramática como emotiva, donde se definirá el título del Apertura 2025. Toda una ciudad se alista para recibir a los jugadores del vigente campeón, que buscarán la segunda conquista consecutiva. Se aproxima un duelo determinante ante Tigres y el pueblo lo sabe.

Publicidad

Publicidad

Este fin de semana, decenas de miles de fanáticos se han movilizado en México para palpitar la previa de lo que será la revancha de la gran final. Los ‘Diablos Rojos’ buscarán la remontada, mientras que los ‘Universitarios’ intentarán conservar la ventaja lograda en la ida. Y este sábado ya se empezó a vivir el juego.

En primer turno, Tigres se entrenó a puertas abiertas ante miles de aficionados. El Estadio Universitario abrió para recibir a los fanáticos, que alentaron a sus futbolistas en la última sesión de entrenamiento previa a la revancha. Luego, los jugadores firmaron sus camisetas y se fotografiaron con los simpatizantes presentes.

Un rato más tarde, el público escarlata no fue menos: hubo serenata de una multitud de hinchas de Toluca. La movilización se realizó en las afueras del Estadio Nemesio Diez, donde los fanáticos poblaron las calles para brindar cánticos a su equipo. Si bien serán locales este domingo, no perdieron oportunidad para expresar su respaldo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El público del equipo choricero es uno de los más incondicionales de México, llenando el estadio todos los juegos y acompañando también fuera del campo. Para colmo, los estudios confirman que en los últimos tiempos han crecido en cantidades exponenciales en el país y en todo el mundo. Y ni hablar del número de abonados que han confiado en el club.

ver también La IA predijo cómo saldrá la vuelta de Toluca vs. Tigres por la final del Apertura 2025

Los aficionados de Toluca se han quedado varias horas en los alrededores del Nemesio Diez este sábado por la noche, para hacer fuerza por la ‘doce’. Los Diablos Rojos ya ganaron tres títulos en este 2025, pero no se conforman y quieren a toda costa adueñarse del Torneo Apertura. Mañana, colmarán el Infierno para ser un jugador más en busca de la gloria en esta Liga MX.

Publicidad

Publicidad