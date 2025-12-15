Este domingo se vivió una de las noches más cargadas de tensión y emoción de los últimos años en el futbol mexicano. Toluca y Tigres protagonizaron una final que arrancó con pocas luces, pero que terminó regalando un desenlace memorable. Luego del triunfo 1-0 de los felinos en el Volcán, los Diablos Rojos estaban obligados a hacerse fuertes en casa para soñar con el bicampeonato.

En el Nemesio Díez, el panorama volvió a complicarse rápidamente. Toluca comenzó abajo en el marcador y el global se puso 2-0 en contra, un golpe durísimo para el equipo de Antonio Mohamed. Sin embargo, lejos de caerse, el conjunto escarlata reaccionó a tiempo, encontró dos goles clave y logró empatar la serie para forzar el alargue ante su gente.

Durante los 30 minutos extra, la intensidad fue máxima, pero ninguno de los dos equipos logró inclinar la balanza. El desgaste físico se hizo sentir y el título tuvo que definirse desde el punto penal, en una de las tandas más largas y dramáticas que se recuerden en la Liga MX.

Tras un total de 24 ejecuciones, Toluca se impuso por 9-8 y desató la locura en el estadio. El equipo local mostró mayor temple en el momento decisivo y se consagró nuevamente campeón del futbol mexicano, cerrando el año de manera perfecta con un histórico bicampeonato.

Toluca bicampeón del futbol mexicano (Getty Images)

Más allá de los festejos y la alegría generalizada, la noche también dejó un momento tenso fuera del terreno de juego. Antonio Mohamed, visiblemente alterado, protagonizó un cruce con el periodista David Faitelson. Aunque no trascendieron detalles precisos sobre lo ocurrido, las imágenes mostraron al entrenador argentino muy molesto, incluso ya en las afueras del estadio.

La emoción de Mohamed tras el bicampeonato

El Turco no pudo contener las lágrimas después de una final inolvidable. Este título significó el quinto campeonato de su carrera en el futbol mexicano y, además, la primera vez que logra conquistar dos trofeos con un mismo club. Una noche histórica para Toluca y también para un entrenador que volvió a dejar su huella en la Liga MX.

