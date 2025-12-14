Toluca demostró una vez más ser el mejor equipo del futbol mexicano. Los Diablos Rojos son bicampeones tras quedarse con el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Luego de una serie intensa que terminó 2-2 en el global ante Tigres, el equipo de Antonio Mohamed venció 9-8 en los penales a los felinos y se quedó con un nuevo título en el 2025.

El trabajo que hizo el argentino en el conjunto escarlata desde su llegada fue increíble y despertó al gigante dormido, que ahora tiene 12 títulos, los mismos que Chivas, siendo así uno de los clubes con más trofeos en la historia de México. La serie fue intensa y llena de tensión, pero Toluca mostró carácter y temple en los momentos decisivos para quedarse con el campeonato.

El mensaje de Antonio Mohamed tras el bicampeonato

Antonio Mohamed habló luego de conseguir el histórico bicampeonato y dejó un mensaje claro pensando en lo que se viene: van por más. “Este grupo va a descansar, se va a recuperar y va a ir por más. Estamos mentalizados en seguir ganando”, expresó el DT, dejando en claro que no se conforman con lo conseguido.

Además agregó: “Ya somos de época, pocos clubes han hecho en un año tanto. No te aseguro que haremos dinastía, pero queremos seguir ganando”. Con estas palabras, el argentino reflejó la ambición del equipo y la idea de mantener el nivel que los llevó a conseguir ambos títulos en el 2025.

El DT argentino que entró en la historia grande de la institución, analizó el año de su equipo que ganó la mayoría de los torneos que disputó: “Solo nos faltó la Leagues Cup. Fue un año espectacular… Ganar 4 títulos fue soñado.”

En síntesis