Se pueden nombrar muchos responsables del título conseguido por Toluca en este segundo semestre del año. Sin embargo, hay uno que se impone por decantación: el de Paulinho, el máximo goleador de la campaña. El ‘killer’ portugués líder de goleo compartido y posteriormente, el mejor anotador en soledad del campeonato.

El centrodelantero titular de los ‘Diablos Rojos’ marcó ¡15 goles! en el Apertura 2025, entre fase regular y Liguilla. Doce los anotó en la primera ronda, uno en cuartos de final ante Juárez, uno en semifinales ante Rayados y uno en la final ante Tigres. Si bien no llegó a estar en la tanda de penales decisiva, fue clave para mantener con vida al equipo.

Una vez consumada la consagración de Toluca ante Tigres UANL este domingo, Paulinho platicó con TUDN y definió en cinco palabras este título: “La mejor decisión de mi vida”. El ex Sporting Lisboa se vislumbró conforme por su determinación de abandonar Europa en su plenitud para desembarcar en la Liga MX, y hoy disfruta.

Paulinho celebró el triunfo de Toluca y ya piensa en Portugal [Foto: Getty]

“Se logró con mucho trabajo, con mucha unión, el grupo trabajó mucho por este trofeo. Sabíamos que ser primeros nos iba a ayudar mucho por este tema de jugar el segundo partido acá, en nuestra casa y con nuestra gente. Estamos super felices y ahora a celebrar”, se explayó el goleador para el programa ‘La Jugada’. Junto a su hijo, el atacante platicó con una sonrisa de oreja a oreja.

Por otra parte, Paulinho volvió a comentar de su deseo de participar en la próxima Copa del Mundo, y le envió un mensaje a Roberto Martínez. “Creo que voy a hacer todo lo posible por jugar un mundial con mi país, y si se me da para jugar un partido acá… ¡mucho mejor!”, agregó el delantero. La Selección de Portugal jugará un amistoso en México en marzo y el ‘9’ de Toluca sueña con ser parte.

El divertido intercambio entre Paulinho y Alexis Vega tras el título:

En el campo de juego, FOX reunió a dos de los protagonistas de la coronación de Toluca y se produjo un muy agradable momento televisivo. Allí, el portugués se puso a los pies de Alexis Vega por su decisión de ‘infiltrarse’ para poder jugar, aunque sea un rato, la revancha de la final ante los Tigres. Y vaya que al ex Guadalajara le ha servido, rematando el penal que significó el título.

“No sé cuántas personas harían el esfuerzo que hizo teniendo un mundial a seis meses”, apuntó Paulinho. “Creo que otro jugador no lo haría, porque estaría pensando en el mundial, pero él no: pensó en el club y en los compañeros. En nombre de mis compañeros y mío le agradezco porque es una persona increíble”, sentenció el artillero haciendo sonrojar al capitán de Toluca.

