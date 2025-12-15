Es tendencia:
La agresión de Juan Pablo Vigón a Franco Romero de Toluca tras la final que perdió Tigres

El futbolista de los felinos fue a buscar al de los Diablos Rojos luego de caer en la final del Apertura 2025 en el Nemesio Díez.

Por Ramiro Canessa

Vigón agredió a Franco Romero tras la final.
© Getty ImagesVigón agredió a Franco Romero tras la final.

Después de una temporada larga y exigente, se definió al campeón del futbol mexicano y, una vez más, fue Toluca. Los dirigidos por Antonio Mohamed se quedaron con el bicampeonato y cerraron el año de la mejor manera, confirmando un 2025 histórico para el club escarlata.

La final ante Tigres fue más que intensa. Tras dos partidos muy disputados, la serie terminó empatada 2-2 en el marcador global y el título se tuvo que definir desde el punto penal. Allí se vivió una de las tandas más dramáticas de los últimos años en la Liga MX, que finalizó 9-8 a favor de Toluca ante la locura del Nemesio Díez.

Una vez terminado el partido y con los festejos en marcha, comenzó a circular en redes sociales una imagen que no se vio durante la transmisión televisiva. En ella se observa a Juan Pablo Vigón, futbolista de Tigres, yendo directamente a buscar a Franco Romero luego de la dura derrota que dejó a su equipo sin la posibilidad de consagrarse campeón.

La agresión que no se vio en televisión

Según se aprecia en los videos viralizados, Franco Romero le festejó el triunfo en la cara a algunos jugadores rivales, una actitud que no fue bien tomada por Vigón. Visiblemente molesto por la situación, el mediocampista de Tigres fue detrás del jugador de Toluca y terminó agrediéndolo por la espalda en medio del enojo y la frustración.

La tensión ya venía acumulándose desde la tanda de penales. Durante esa definición, Vigón habría tenido una actitud provocadora hacia Oswaldo Virgen, canterano de Toluca, justo antes de que ejecutara su disparo. Si el joven fallaba, Tigres mantenía la ilusión de seguir con vida en la serie.

ver también

Christian Martinoli usó una sola palabra para definir el bicampeonato de Toluca en la Liga MX

Sin embargo, la presión no le pesó a Virgen, que ejecutó su penal sin problemas y acercó a Toluca al título. Minutos después, los Diablos Rojos sellaron el bicampeonato y la frustración del lado felino terminó explotando en una escena que pasó desapercibida en televisión, pero que rápidamente se volvió viral tras el final de la gran final.

En síntesis

  • Juan Pablo Vigón agredió por la espalda a Franco Romero tras finalizar la tanda definitiva.
  • El futbolista Oswaldo Virgen anotó su penal pese a las previas provocaciones de los rivales.
  • Toluca venció 9-8 en penales a los Tigres tras empatar 2-2 en el marcador global.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
