De estrella de UFC a cinco derrotas en un año: la caída de Joaquin Buckley

El estadounidense desperdició muy pronto las oportunidades que se había generado a base victorias.

El deporte de las artes marciales mixtas suele ofrecer giros crueles para quienes alguna vez tocaron el cielo con las manos. Joaquin Buckley pasó de ser una de las promesas más espectaculares dentro del octágono a enfrentar la etapa más oscura de su trayectoria profesional, sumando un nuevo tropiezo dentro de la franquicia.

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El pasado sábado en el evento UFC Edmonton, la racha negativa del estadounidense sumó un capítulo impactante. El canadiense Mike Malott definió la contienda con un nocaut fulminante sobre el estadounidense, dejando en evidencia las enormes falencias defensivas que persiguen al peleador en sus últimas presentaciones sobre la lona.

La derrota reciente significó el quinto traspié consecutivo para Buckley en un lapso de apenas doce meses. Esta secuencia de resultados adversos contrasta drásticamente con aquel momento dorado donde sus victorias de espaldas al rival se transformaban en imágenes virales para millones de fanáticos repartidos por todo el mundo.

La falta de ajustes tácticos en su estilo de pelea le costó muy caro frente a oponentes de primer nivel dentro de su categoría. La agresividad desmedida sin un plan de respaldo terminó exponiendo su barbilla, transformando su temida potencia de puños en un arma predecible para los estrategas rivales.

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Con este panorama sombrío dentro de la compañía, la continuidad de la estrella norteamericana dentro de la organización queda pendiendo de un hilo. El luchador necesitará replantear por completo su entrenamiento para reencontrarse con el triunfo y evitar una salida definitiva de las carteleras estelares.

En síntesis