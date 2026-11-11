¿La última pelea en la carrera de Ilia Topuria? Fecha para el regreso a UFC

El Matador planea una vuelta impresionante al octágono, dejando la puerta abierta a que sea la despedida.

Ilia Topuria prepara su retorno a las artes marciales mixtas tras varios meses alejado de la competencia oficial en la empresa más importante del planeta. El peleador hispano-georgiano situó su ansiado regreso al octágono para abril de 2027, momento en el cual buscará dejar atrás el parón competitivo para reencontrarse con la victoria en la cartelera estelar.

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El gran choque de su vuelta al octágono lo cruzará frente a Paddy Pimblett en un duelo que promete chispas sobre la lona. Ambos atletas sostienen una fuerte y mediática rivalidad desde hace tiempo, acumulando cruces verbales e incidentes fuera de la jaula que garantizan una de las funciones más picantes en la agenda de la compañía.

Esta novedad sobre el futuro del peleador salió a la luz durante una entrevista exclusiva con el canal especializado El KOlmenero, donde analizó sus próximos pasos profesionales. La planificación apunta a un campamento completo de preparación para encarar el desafío con la máxima intensidad física y táctica.

El antecedente inmediato del Matador data de junio pasado, cuando cayó en un duro combate frente al norteamericano Justin Gaethje. Aquel tropiezo representó la primera y única derrota dentro de su impecable historial profesional, por lo cual el desafío de abril asoma como la oportunidad idónea para rehacer su camino victorioso dentro de la UFC.

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En síntesis