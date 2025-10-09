El mundo del deporte está conmocionado por el repentino y trágico fallecimiento del luchador de UFC Suman Mokhtarian, quien fue encontrado sin vida este miércoles a causa de razones controversiales que aún se están investigando. Nacido en Irán, pero representante de Australia, el atleta perdió la vida a los 33 años en el país oceánico.

Publicidad

Publicidad

Lo que se sabe al respecto de la muerte de Mokhtarian

Según indicaron los primeros reportes, la muerte de Mokhtarian fue brutal. Suman fue encontrado sin vida en la vía pública, acribillado con distintos impactos de bala en el torso. El hecho ocurrió en Sidney, a plena luz del día, cerca de las 18:00hs local. Aunque no está confirmado por fuentes oficiales que estén investigando el caso en relación a las autoridades encargadas de esclarecer la situación, se especula con que se habría tratado de un asesinato planeado y no algo al azar, ya que se puede observar como un automóvil escapa a toda velocidad una vez consumado el acto.

Tweet placeholder

Los antecedentes habían advertido del riesgo que corría la vida de Mokhtarian. En febrero de 2024 fue sorprendido por un hombre, también en Sidney, que parecía decidido a abrir fuego contra su cuerpo, pero el arma se trabó, falló y Suman pudo escapar de la situación.

Publicidad

Publicidad

Algunos medios locales sostienen una hipótesis que está relacionada a una posible rivalidad del luchador con motociclistas ilegales que entrenaban en el mismo gimnasio que el protagonista asesinado. Luego del asesinato, la Policía encontró dos vehículos incendiados cerca del lugar, lo que aumenta las teorías vinculadas a un acto planeado y premeditado.

La carrera de Mokhtarian en UFC fue muy breve. Con apenas dos peleas entre 2018 y 2019, el australiano sumó la misma cantidad de derrotas que le fueron suficiente a la compañía para entender que había visto demasiado y que no deseaba contar más con sus servicios. A partir de allí, poco más se supo sobre su carrera profesional, la cual nunca tuvo el brillo que se imaginaba en algún momento.