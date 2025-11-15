Sigue la pelea de Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena en UFC 322 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos.

Toda la actividad del día podrá ser seguida por Fox Sports Premium y Disney+ en México y por Disney+ en el resto de Latinoamérica. Además podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO a través de Bolavip.

Matheus Camilo derrotó a Viacheslav Borshchev por decisión de los jueces al final de tres asaltos. Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico en los medianos es lo que sigue.

