Sigue la pelea de Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena en UFC 322 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
No te pierdas ningún detalle de una de las veladas más esperados del año en las artes marciales mixtas.
Buena forma de comenzar
Matheus Camilo derrotó a Viacheslav Borshchev por decisión de los jueces al final de tres asaltos. Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico en los medianos es lo que sigue.
Comienza la acción
Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo en el peso ligero será la pelea encargada de abrir el UFC 322.
¿Dónde ver las peleas estelares de UFC 322?
Toda la actividad del día podrá ser seguida por Fox Sports Premium y Disney+ en México y por Disney+ en el resto de Latinoamérica. Además podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO a través de Bolavip.
¿Dónde es el UFC 322?
Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos.
Cartelera completa de UFC 322
Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.
- Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo | Peso ligero
- Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico | Peso mediano
- Angela Hill vs. Fatima Kline | Peso paja
- Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal | Peso pluma
- Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert | Peso mediano
- Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing | Peso pluma
- Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez | Peso mosca
- Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues | Peso mediano
- Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira | Peso mediano
- Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis | Peso ligero
- Leon Edwards vs. Carlos Prates | Peso wélter
- Sean Brady vs. Michael Morales | Peso wélter
- Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili | Peso mosca
- Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev | Peso wélter
¿A qué hora comienza la cartelera de UFC 322?
- México: 17:00hs
- Colombia – Perú: 18:00hs
- Chile – Estados Unidos: 19:00hs
- Argentina: 20:00hs
- España: 01:00hs
Sean bienvenidos a la velada de UFC 322
Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.