Las alineaciones de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League 2025-26

Barcelona y Eintracht Frankfurt se enfrentan por la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Barcelona y Eintracht Frankfurt se enfrentan en la Champions League
© Getty ImagesBarcelona y Eintracht Frankfurt se enfrentan en la Champions League

Este martes 9 de diciembre comienza a disputarse la última jornada del año por la UEFA Champions League 2025-26. Uno de los partidos que se juegan tiene como protagonistas a Barcelona y a Eintracht Frankfurt, que se enfrentan en el Camp Nou a partir de las 14:00hs (CDMX).

Por el lado del local, el Barcelona viene de ganarle por 5-3 al Betis el fin de semana. Con respecto a la Champions League, el conjunto culé cayó por 3-0 frente al Chelsea en la jornada pasada y busca recuperarse con un triunfo en el Camp Nou.

Por el lado de la visita, el Eintracht Frankfurt fue goleado por 6-0 por el RB Leipzig el fin de semana y acumula una racha negativa de tres partidos sin ganar. El equipo alemán solo ganó un encuentro de los cinco que disputó en la Champions League y busca dar el batacazo ante Barcelona.

La probable alineación de Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Alejandro Balde
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Roony
  • Lamine Yamal
  • Raphinha
  • Robert Lewandowski
La probable alineación de Eintracht Frankfurt

  • Zetterer
  • Kristensen
  • Koch
  • Theate
  • Doan
  • Skhiri
  • Chaibi
  • Brown
  • Götze
  • Knauff
  • Matteo Bahoya
patricio hechem
Patricio Hechem
