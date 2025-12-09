Las alineaciones de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League 2025-26

Este martes 9 de diciembre comienza a disputarse la última jornada del año por la UEFA Champions League 2025-26. Uno de los partidos que se juegan tiene como protagonistas a Barcelona y a Eintracht Frankfurt, que se enfrentan en el Camp Nou a partir de las 14:00hs (CDMX).
Por el lado del local, el Barcelona viene de ganarle por 5-3 al Betis el fin de semana. Con respecto a la Champions League, el conjunto culé cayó por 3-0 frente al Chelsea en la jornada pasada y busca recuperarse con un triunfo en el Camp Nou.
Por el lado de la visita, el Eintracht Frankfurt fue goleado por 6-0 por el RB Leipzig el fin de semana y acumula una racha negativa de tres partidos sin ganar. El equipo alemán solo ganó un encuentro de los cinco que disputó en la Champions League y busca dar el batacazo ante Barcelona.
La probable alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Roony
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Robert Lewandowski
La probable alineación de Eintracht Frankfurt
- Zetterer
- Kristensen
- Koch
- Theate
- Doan
- Skhiri
- Chaibi
- Brown
- Götze
- Knauff
- Matteo Bahoya
