Las alineaciones de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League 2025-26

Este martes 9 de diciembre comienza a disputarse la última jornada del año por la UEFA Champions League 2025-26. Uno de los partidos que se juegan tiene como protagonistas a Barcelona y a Eintracht Frankfurt, que se enfrentan en el Camp Nou a partir de las 14:00hs (CDMX).

Por el lado del local, el Barcelona viene de ganarle por 5-3 al Betis el fin de semana. Con respecto a la Champions League, el conjunto culé cayó por 3-0 frente al Chelsea en la jornada pasada y busca recuperarse con un triunfo en el Camp Nou.

Por el lado de la visita, el Eintracht Frankfurt fue goleado por 6-0 por el RB Leipzig el fin de semana y acumula una racha negativa de tres partidos sin ganar. El equipo alemán solo ganó un encuentro de los cinco que disputó en la Champions League y busca dar el batacazo ante Barcelona.

La probable alineación de Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Alejandro Balde

Frenkie de Jong

Pedri

Roony

Lamine Yamal

Raphinha

Robert Lewandowski

La probable alineación de Eintracht Frankfurt

Zetterer

Kristensen

Koch

Theate

Doan

Skhiri

Chaibi

Brown

Götze

Knauff

Matteo Bahoya