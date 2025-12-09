¿Por qué no juega Frenkie De Jong en Barcelona vs. Eintrancht Frankfur por la UEFA Champions League 2025-26?

Barcelona no está teniendo una buena temporada en la Champions League y busca recuperarse tras los malos resultados que acumula desde el comienzo del certamen.

En la última jornada, el equipo culé cayó 3-0 ante Chelsea en Stamford Bridge y sumó una nueva derrota en el torneo, dejando en evidencia la irregularidad que atraviesa. Hasta el momento, el club ha sumado apenas 7 puntos de 15 posibles, por lo que necesita un cierre fuerte de fase de grupos.

Este miércoles, desde las 14:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Hansi Flick recibirán a Eintracht Frankfurt en el Camp Nou, con la misión de conseguir tres puntos que puedan ser claves para mejorar su posición y encarar lo que resta de la competencia.

El entrenador alemán sorprendió al dejar fuera de los titulares a uno de sus mediocampistas más importantes, Frenkie De Jong, quien irá al banquillo por decisión técnica. Esta ausencia llama la atención de los aficionados, dado que el neerlandés suele ser un eje en el mediocampo culé.

Titulares del Barcelona

Joan Garcia

Jules Koundé

Eric García

Gerard Martín

Alejandro Balde

Pau Cubarsí

Pedri

Fermín López

Lamine Yamal

Raphinha

Robert Lewandowski