El actual clasificado mundial número cuatro de la división de peso liegro en UFC, el iraní Beneil Dariush, se enfrentará al actual clasificado mundial número ocho de la división de las 155 libras en UFC, el armenio que representa a Rusia, Arman Tsarukyan, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Fight Night Austin, la cual se llevará a cabo el próximo sábado, 2 de diciembre, en el Moody Center de Austin, Texas.

Two BIG lightweight bouts are set to headline #UFCAustin! 🔥



[ 🎟️ Tickets on sale November 3rd ] pic.twitter.com/NJFCrH7Src — UFC (@ufc) October 31, 2023

Dariush, quién es conocido como 'Benny' y tiene 34 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 22-5 con 13 finalizaciones, 5 por nocaut y 8 por sumisión. Tsarukyan, quién es conocido como 'Ahalkalakets' y tiene 28 años de edad, se presenta a la pelea con un registro 20-3 con 13 finalizaciones, 8 por nocaut y 5 por sumisión.

También se anunció la pelea co-estelar de la noche, el neozelandes Dan Hooker se enfrentará al estadounidense Bobby Green, en una pelea por la división de peso ligero de UFC a cinco asaltos. Con las adiciones, la cartelera de UFC Fight Night Austin va de la siguiente manera:

Beneil Dairush vs. Arman Tsaukyan

Dan Hooker vs. Bobby Green

Rob Font vs. Deiveson Figueiredo

Sean Brady vs. Kelvin Gastelum

Roman Dolidze vs. TBA

Miesha Tate vs. Julia Avila

Veronica Hardy vs. Jamey-Lyn Horth

Azamat Murzakanov vs. Khalil Rountree

Clay Guida vs. Joaquim Silva

Drakkar Klose vs. Joe Solecki

Jared Gooden vs. Wellington Turman

Melquizael Costa vs. Steve Garcia