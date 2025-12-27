Quién pelea HOY sábado 27 de diciembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Como es costumbre, con la llegada de cada sábado, todos los fanáticos de las artes marciales mixtas, especialmente los seguidores de la UFC, se preguntan quiénes serán los encargados de ofrecer el espectáculo que cautiva al mundo. Sin embargo, en esta ocasión, la mala noticia llega, ya que este sábado 27 de diciembre no habrá ninguna actividad.

¿Por qué no hay UFC este sábado 27 de diciembre?

Por motivos organizativos y decisiones internas de la compañía, este sábado 27 de diciembre no habrá UFC en ningún lugar del mundo. Después del último evento realizado el día 13, se decidió concluir la temporada y tomar un breve receso antes de volver con las actividades en 2026, con la esperanza de tener un año tan exitoso como el anterior.

El siguiente sábado 24 de enero, el T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de una jornada donde se presentarán algunas de las figuras más destacadas de la organización. En la pelea principal, Justin Gaethje y Paddy Pimblett se enfrentarán por el título interino del peso ligero.

Además, Kayla Harrison pondrá en juego su título de peso gallo contra la leyenda Amanda Nunes, quien regresa del retiro con la intención de demostrar que sigue siendo la más grande artista marcial de todos los tiempos.

La cartelera contará con la participación de grandes nombres como Sean O’Malley, Waldo Cortés-Acosta, entre otros. Este evento será el número 324 de UFC, y tiene como principal objetivo conquistar la Casa Blanca en 2026, organizando un espectáculo que formará parte de los festejos por los 250 años de independencia de Estados Unidos.