Es tendencia:
logotipo del encabezado
UFC

Quién pelea HOY sábado 27 de diciembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la información más importante para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
El octágono de UFC permanecerá cerrado el último fin de semana del año.
© Getty ImagesEl octágono de UFC permanecerá cerrado el último fin de semana del año.

Como es costumbre, con la llegada de cada sábado, todos los fanáticos de las artes marciales mixtas, especialmente los seguidores de la UFC, se preguntan quiénes serán los encargados de ofrecer el espectáculo que cautiva al mundo. Sin embargo, en esta ocasión, la mala noticia llega, ya que este sábado 27 de diciembre no habrá ninguna actividad.

Publicidad

¿Por qué no hay UFC este sábado 27 de diciembre?

Por motivos organizativos y decisiones internas de la compañía, este sábado 27 de diciembre no habrá UFC en ningún lugar del mundo. Después del último evento realizado el día 13, se decidió concluir la temporada y tomar un breve receso antes de volver con las actividades en 2026, con la esperanza de tener un año tan exitoso como el anterior.

El siguiente sábado 24 de enero, el T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de una jornada donde se presentarán algunas de las figuras más destacadas de la organización. En la pelea principal, Justin Gaethje y Paddy Pimblett se enfrentarán por el título interino del peso ligero.

Además, Kayla Harrison pondrá en juego su título de peso gallo contra la leyenda Amanda Nunes, quien regresa del retiro con la intención de demostrar que sigue siendo la más grande artista marcial de todos los tiempos.

Publicidad

La cartelera contará con la participación de grandes nombres como Sean O’Malley, Waldo Cortés-Acosta, entre otros. Este evento será el número 324 de UFC, y tiene como principal objetivo conquistar la Casa Blanca en 2026, organizando un espectáculo que formará parte de los festejos por los 250 años de independencia de Estados Unidos.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Al-Nassr de CR7 vs. Al Akhdoud: hora, TV y streaming por la Saudi Pro League 2025-26
Futbol Internacional

Al-Nassr de CR7 vs. Al Akhdoud: hora, TV y streaming por la Saudi Pro League 2025-26

¿Por qué no juega Jeremy Doku en Nottingham Forest vs. Manchester City por la Premier League?
UEFA

¿Por qué no juega Jeremy Doku en Nottingham Forest vs. Manchester City por la Premier League?

Las alineaciones de Nottingham Forest vs. Manchester City por la Premier League 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Nottingham Forest vs. Manchester City por la Premier League 2025-26

Tras el bicampeonato, Santi Giménez definió a Alexis Vega en una sola palabra
Toluca FC

Tras el bicampeonato, Santi Giménez definió a Alexis Vega en una sola palabra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo