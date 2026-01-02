Es tendencia:
La alineación estelar que tendría Pachuca en 2026 con los fichajes de Salomón Rondón y Alan Mozo

Los Tuzos podrían tener una alineación de ensueño con los arribos del delantero venezolano y el defensa mexicano.

Por Agustín Zabaleta

Luego del decepcionante Apertura 2025, donde Pachuca inició con varias victorias al hilo, el equipo se cayó y se metió por la ventana al Play-In, donde primero venció a Pumas UNAM y luego cayó derrotado ante Juárez, sin podes entrar siquiera a la Liguilla.

Para tener un mejor papel, y poder pelear de verdad por el título, el cuadro de Hidalgo realizó dos movimientos en el mercado de pases. Por un lado, repatrió a Salomón Rondón, cortando el préstamo con Real Oviedo, club que también pertenece al Grupo Pachuca.

Y, por el otro, fichó a uno de los mejores laterales de la Liga MX, Alan Mozo de Chivas. Ahora, con estos jugadores, más los que ya estaban en la plantilla y no tienen pensado abandonar la institución de momento, se podría armar un equipo con mucha jerarquía individual.

Una alineación con todas las figuras de los Tuzos en el campo de juego, y bien ofensiva por la calidad de sus atacantes, podría ser de la siguiente manera: Moreno; Mozo, Bauermann, Barreto, García; Carvalho; Quiñones, Idrissi, Kenedy; Valencia y Rondón.

Este equipo, plagado de estrellas internacionales, le daría un poder ofensivo fuerte con las presencias de Enner Valencia y Salomón Rondón como ‘Doble 9’. En tanto, tres volantes talentosos por detrás armarían el juego para servirle pases a los potentes delanteros. En este caso, sería una apuesta que se basaría en el ataque y ser protagonista con el esférico.

¿Cuándo y contra quién debuta Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX?

En lo que respecta al debut de los Auriazules, por la Jornada 1 del torneo nacional enfrentarán a Chivas en condición de visitante el próximo sábado 10 de enero desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

En síntesis

  • Pachuca concretó los fichajes de Alan Mozo, proveniente de Chivas, y el regreso de Salomón Rondón.
  • El club hidalguense repatrió a Rondón tras interrumpir anticipadamente su préstamo con el Real Oviedo.
  • La alineación soñada incluiría a Moreno, Mozo, Bauermann, Barreto, García, Carvalho, Quiñones, Idrissi, Kenedy, Valencia y Rondón.
