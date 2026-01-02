Cartelera completa de SmackDown: horarios, TV y peleas de la WWE hoy 2 de enero

Un nuevo año de acción está en marcha en la WWE. La compañía líder en lucha libre y entretenimiento decidió que es tiempo de volver a encender los motores y darle inicio al 2026 con una jornada en la que se espera que aparezcan en escena algunos de los protagonistas más destacados de la organización.

En ese sentido, este domingo 2 de enero, la jornada que se desarrollará en Buffalo contará con tres horas de acción intensa que estará acompañada de un show característico de este tipo de eventos. Con combates confirmados de primer nivel, se espera que el 2026 comience de gran manera, dejando atrás algunas dudas que sostienen que se puede tratar de un año de recambio y no tanta espectacularidad.

El día iniciará con el Ambulance Match que protagonizarán Damian Prest y Aleister Black. Más tarde será el momento del 4 vs. 4 entre Alexa Bliss, Charlotte Flair, Rhea Ripley e IYO SKY ante Nia Jax, Lash Legend, Asuka y Kairi Sane. Finalmente, por una oportunidad futura, se medirán Jade Cargill vs. Michin.

El inicio del evento está previsto para las 19:00hs del Centro de México, 20:00hs en Bogotá y 22:00hs en Buenos Aires. Cabe destacar que, para todos aquellos que deseen sintonizar el show, se podrá realizar a través de Netflix desde cualquier parte del mundo y excepción.

Las peleas más destacadas de este viernes 2 de enero en WWE: