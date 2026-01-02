En el marco de la Jornada 18 de la temporada 2025-26 de la Serie A, Milan derrotó 1-0 de visitante al Cagliari. Con esta victoria, el equipo rojinegro llegó a las 38 unidades, dos más que el Inter, que quedó relegado al segundo puesto al menos hasta que juegue su partido.

Publicidad

Publicidad

En un partido donde partía como favorito, el equipo de Massimiliano Allegri venció al conjunto rojinegro por la mínima y trepó al liderato de la tabla de posiciones, rebasando al rival de toda la vida, que jugarán ante Bologna el domingo 4 de enero.

Tweet placeholder

La buena noticia es que, en caso de que los Neroazzuris ganen su partido, el equipo de rojo y negro quedará, como máximo, segundo. Y es que tercero aparece Napoli con 34 puntos, con 33 la Roma y con 32 Juventus. Nadie podrá pasarlo en caso de que ganen.

Publicidad

Publicidad

De cara a poder seguir en la pelea y, por qué no, mantener el liderato, el Milan tendrá una nueva prueba por la Jornada 19 del torneo, cuando reciba en el Estadio San Siro al Genoa el próximo jueves 8 de enero desde las 13:45 horas (Ciudad de México).

La tabla de posiciones de la Serie A 2025-26

ver también Prensa italiana sorprende con la posibilidad de ver a Santiago Giménez en Boca Juniors

En síntesis

Milan alcanzó el liderato de la Serie A con 38 unidades tras vencer al Cagliari.

alcanzó el liderato de la Serie A con tras vencer al Cagliari. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri superó momentáneamente al Inter , que suma 36 puntos.

superó momentáneamente al , que suma 36 puntos. El delantero Santiago Giménez y su equipo enfrentarán al Genoa el próximo jueves 8 de enero.

Publicidad