¿A qué hora cantan Shakira, Justin Bieber, BTS, y Madonna en la final del Mundial 2026?

Luego de 103 partidos llegó el día más esperado. Este domingo 19 de julio es la final del Mundial 2026, en la que Argentina y España buscarán a un campeón histórico. Teniendo en cuenta el marco, la FIFA organizó un show impresionante para deleitar a los aficionados presentes en el MetLife Stadium de New Jersey.

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Para empezar, hay que decir que el show de medio tiempo de la final contará con la presencia de Shakira, Justin Bieber, el grupo BTS y la icónica Madonna. Los 4 tendrán una presentación breve, pero explosiva, con el fin de dejar el listón bien alto para los segundos 45 minutos del apasionante encuentro.

Horario para el show de medio tiempo del Mundial

De esta manera, el horario pautado para el show ronda las 13:45hs del Centro de México, momento en el que se espera que finalice la primera mitad del encuentro. De todas maneras, teniendo en cuenta el tiempo añadido y algunos minutos de preparación, es esperado que el comienzo del entretenimiento se demore apenas unos instantes más de los pautado previamente.

La duración completa del espectáculo está calculada para que sea de 17 minutos, extendiendo un poco más de lo habitual los 15 que duran los entretiempos en los encuentros de futbol. Por ese motivo, aquellos que deseen podrán disfrutar de sus artistas favoritos, mientras que los que no estén interesados en el aspecto artístico tendrán la oportunidad de relajar tensiones por casi 20 minutos.

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Shakira, representante absoluta de Latinoamérica, mantiene su influencia destacada en este tipo de eventos. Vale destacar que la colombiana fue parte de la primera de tres ceremonias inaugurales que tuvo la Copa del Mundo, la cual se llevó a cabo en México. En ese sentido, nadie se querrá perder una nueva presentación suya en la que entonará la canción oficial del Mundial titulada “Dai Dai”.

En síntesis