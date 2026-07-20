Prensa española destruye a Argentina tras la final del Mundial: de “infame” a “avergüenza al mundo”

La Selección de España se consagró campeona del Mundial por segunda vez en su historia. Aunque la mayoría de la prensa de dicho país se dedicó a celebrar el triunfo, el director del diario MARCA -Juan Ignacio Gallardo- prefirió criticar al seleccionado argentino con un artículo titulado: ‘El infame gesto de Argentina que avergüenza al mundo‘.

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En este escrito, Gallardo apuntó contra “el comportamiento sobre el césped” de la Albiceleste, tanto durante como después del partido. De hecho, a pesar de que Argentina sufrió la expulsión de Enzo Fernández con una primera tarjeta amarilla sin muchos argumentos, el director del diario Marca catalogó al árbitro del partido de “excesivamente contemporizador y cobardón”.

Sin embargo, lo que realmente repudió Juan Ignacio Gallardo fue un gesto puntual de los jugadores de Argentina: el haber preferido observar a los aficionados que viajaron a apoyarlos en lugar de contemplar la premiación de España.

Captura del artículo publicado por Juan Ignacio Gallardo, director de Marca

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“Algunos gestos fueron indignos“, aseguró Gallardo en su artículo. Y completó: “Especialmente uno, jamás visto en la historia del fútbol, y que ha provocado un descrédito de la selección argentina a nivel mundial que será muy difícil de borrar: todos los jugadores de la albiceleste dándole la espalda a la selección española cuando estos levantaban al cielo el trofeo merecidamente ganado. Es de las cosas más ruines que se han visto en la historia de los Mundiales“.

Por último, agregó: “Pocas veces se han pisoteado los valores deportivos de una manera tan infame en un campo de fútbol“. Y cerró: “Antes del partido, uno se preguntaba por qué los aficionados de todos los países del mundo ‘bancaban’ por España en detrimento de Argentina. Ahora ya sabemos la razón”.

¿Argentina fue favorecido por el arbitraje en la final del Mundial?

Aunque Juan Ignacio Gallardo criticó el arbitraje de Slavko Vincic y lo tildó de “cobardón” y “permisivo”, lo cierto es que la Selección Argentina no gozó de ventajas otorgadas por el juez principal si revisamos las acciones objetivamente.

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La decisión más cuestionable del encuentro fue en detrimento de la Albiceleste: la primera tarjeta amarilla a Enzo Fernández que lo terminó condenando. Pero es que esa no fue la única, ya que no se cobró una clara infracción de Marc Cucurella sobre Giuliano Simeone cerca del área en el tiempo extra y luego paró el juego tras un balonazo en el rostro de Mikel Merino a metros de que la pelota se fuera al tiro de esquina.

Aunque no fue un partido con grandes polémicas por parte del arbitraje, la realidad indica que si hubo un equipo que no se vio favorecido por Slavko Vincic, ese fue Argentina. No obstante, esto no quita que España haya sido ampliamente superior en el juego.

En síntesis

Selección de España ganó el campeonato Mundial por segunda vez en su historia.

ganó el campeonato Mundial por segunda vez en su historia. Juan Ignacio Gallardo publicó un artículo en MARCA criticando al seleccionado argentino.

publicó un artículo en MARCA criticando al seleccionado argentino. Enzo Fernández resultó expulsado del partido arbitrado por el juez Slavko Vincic.