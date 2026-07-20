Lionel Messi rompió el silencio tras la final del Mundial 2026. El argentino reconoció el dolor de la derrota pero también los aspectos positivos del torneo.

Argentina perdió con España en la final y no pudo conseguir el bicampeonato del mundo. El equipo liderado por Lionel Messi estuvo a un partido de hacer historia y cayó derrotado en una eliminatoria directa después de siete años (la última vez fue en 2019 al caer con Brasil en la semifinal de la Copa América).

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Después de llorar tras recibir la medalla de subcampeón y de que todos los jugadores se retiraran sin hablar, Lionel Messi rompió el silencio con una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoce el dolor de la derrota pero también se queda con aspectos positivos del paso por el Mundial 2026.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo“, escribió el argentino en primera medida y continuó.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, agregó Lionel Messi.

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La publicación de Lionel Messi (@leomessi)

“También quiero felicitar a España por el campeonato”, concluyó el capitán de la Selección Argentina tras la caída en la final del Mundial 2026. Como era de esperarse, Lionel Messi aún no habló acerca de su continuidad con la Albiceleste.

El próximo objetivo de Argentina

Lo más factible es que el argentino no juegue la próxima Copa del Mundo, pero en 2028 se disputa una nueva Copa América y Lionel Messi podría llegar a dicho torneo sin problemas. Sin embargo, es pronto para aventurarse sobre los próximos pasos del delantero y además tampoco se sabe si Lionel Scaloni continuará como entrenador.

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En síntesis