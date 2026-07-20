El presidente de Estados Unidos y el máximo mandamás de la FIFA fueron protagonistas de un insólito momento tras la Final del certamen internacional.

Por la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

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Pese a la alegría de todo el pueblo español, un hecho insólito se dio mientras el equipo europeo buscaba levantar el trofeo. Y es que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quiso meterse en medio de los festejos del conjunto español. Pero los jugadores preferían salir sin él en el festejo.

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Tuvo que aparecer Gianni Infantino, presidente de FIFA, corriendo, para que ambos salgan de la escena principal y dejar solo a los jugadores. Lo que se terminó viendo fue un blooper de los dos mandatarios a un lado de los jugadores casi estorbando.

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Esto ya había pasado el año pasado en la entrega del trofeo del Mundial de Clubes, que fue ganado por Chelsea ante PSG y se dio en Estados Unidos también el torneo. Allí Trump también entregó el trofeo y se quedó en medio de los jugadores, por lo que salió en todas las fotos de ese emblamático momento.