El DT de Rayados de Monterrey, Matías Almeyda, se refirió a la rivalidad entre Argentina y México y dejó una contundente reflexión que no pasó desapercibida.

La rivalidad futbolística entre México y Argentina se ha convertido en una de las más comentadas del continente en los últimos años. Si bien no se trata de un clásico tradicional, cada enfrentamiento entre ambas selecciones genera una enorme expectativa tanto dentro como fuera de la cancha.

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Gran parte de esa rivalidad nació por los cruces que protagonizaron en la Copa del Mundo. Los enfrentamientos mundialistas, especialmente en instancias decisivas, fueron alimentando una competencia deportiva que con el paso del tiempo también se trasladó a las redes sociales.

Las comparaciones entre ambas selecciones son constantes. Desde la historia de cada país en los Mundiales hasta la calidad de sus futbolistas y el presente de cada proceso, argentinos y mexicanos suelen protagonizar fuertes cruces de opiniones cada vez que el futbol los pone frente a frente.

En medio de ese contexto, Matías Almeyda fue consultado sobre esta rivalidad. El entrenador argentino conoce muy bien el fútbol mexicano, donde se convirtió en ídolo de Chivas y actualmente dirige a Rayados de Monterrey, por lo que su opinión tiene un peso especial para los aficionados de ambos países.

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Almeyda se refirió a la rivalidad

“Siempre fui un agradecido de la gente de México siendo argentino. Lo aclaro porque ahora están haciendo esto de la rivalidad, que no estaba antes. No me gusta mucho, no me gusta. Creo que somos dos países que necesitamos unión en Latinoamérica”, expresó el entrenador argentino.

Y luego siguió siendo aún más contundente: “Entonces, la guerra con los demás, no entre nosotros. Yo quiero a los mexicanos y quiero que se lleven bien con mi país”.

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