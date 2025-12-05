Es tendencia:
Cuáles son los 4 países del repechaje europeo que pueden entrar al grupo de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana deberá esperar hasta inicios del 2026, precisamente a marzo, para conocer su grupo completo de la Copa del Mundo.

Por Tomas Vetere

Se terminó el sorteo de la FIFA y México no logró conocer a sus tres rivales para la fase de grupos del Mundial 2026.
El sorteo de la Copa del Mundo 2026 ya terminó. México, como anfitrión y cabeza del Grupo A, conoció a sus primeros rivales pero no logró regresar a su país con el panorama completo de su zona. Sí es un hecho que enfrentará a Sudáfrica, en el debut, y a Corea del Sur, en el segundo juego, pero todavía tendrá que esperar hasta marzo para saber quién será su último partido.

El último contrincante para los dirigidos por Javier Aguirre será de Europa. El ganador del Playoff D, que se disputará en su totalidad en dicho mes del próximo año, saldrá de Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

¿Cómo se define el Playoff D de los países de la UEFA?

En primera instancia, se llevarán a cabo dos semifinales el 26 de marzo:

  • República Checa vs. Irlanda
  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Posteriormente, el 31 de marzo, se desarrollará el encuentro definitivo:

  • República Checa o Irlanda vs. Dinamarca o Macedonia del Norte
Repechaje UEFA para el Mundial 2026: quiénes lo juegan, cuántos cupos da y cuándo comienza

Vale la pena destacar que todas las series de esta instancia de repesca, organizada por UEFA durante la ventana FIFA de marzo, serán a partido único: sin ida y vuelta para agilizar la definición de los cuatro clasificados que faltan. En principio, Dinamarca y República Checa son candidatos a ocupar el grupo de México, aunque en el futbol todo puede pasar y puede haber sorpresas.

Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo 2026:

