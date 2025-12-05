Cuáles son los 4 países del repechaje europeo que pueden entrar al grupo de México en el Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 ya terminó. México, como anfitrión y cabeza del Grupo A, conoció a sus primeros rivales pero no logró regresar a su país con el panorama completo de su zona. Sí es un hecho que enfrentará a Sudáfrica, en el debut, y a Corea del Sur, en el segundo juego, pero todavía tendrá que esperar hasta marzo para saber quién será su último partido.

El último contrincante para los dirigidos por Javier Aguirre será de Europa. El ganador del Playoff D, que se disputará en su totalidad en dicho mes del próximo año, saldrá de Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

¿Cómo se define el Playoff D de los países de la UEFA?

En primera instancia, se llevarán a cabo dos semifinales el 26 de marzo:

República Checa vs. Irlanda

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Posteriormente, el 31 de marzo, se desarrollará el encuentro definitivo:

República Checa o Irlanda vs. Dinamarca o Macedonia del Norte

Vale la pena destacar que todas las series de esta instancia de repesca, organizada por UEFA durante la ventana FIFA de marzo, serán a partido único: sin ida y vuelta para agilizar la definición de los cuatro clasificados que faltan. En principio, Dinamarca y República Checa son candidatos a ocupar el grupo de México, aunque en el futbol todo puede pasar y puede haber sorpresas.

