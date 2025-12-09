Boletos para México en el Mundial 2026: precios y ubicaciones vs. Sudáfrica, Corea del Sur y repechaje europeo

La Selección Mexicana continúa su preparación pensando en el Mundial 2026, una edición especial en la que será anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá. El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo que definió a los rivales del Tri en la fase de grupos, un momento que encendió la ilusión por firmar la mejor actuación en la historia del combinado nacional. Además del calendario, también quedaron confirmados los días y horarios de cada partido.

México debutará ante Sudáfrica el 11 de junio a las 13:00 horas (CDMX) en el Estadio Azteca. Una semana después, el 18 de junio a las 19:00 horas, enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Akron. Finalmente, el 24 de junio a las 19:00 horas volverá al Coloso de Santa Úrsula para medirse ante el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

Como suele suceder en cada Copa del Mundo, los aficionados mexicanos comenzaron a consultar los valores de los boletos y las zonas disponibles para asegurar su lugar. En plataformas de reventa autorizadas, como Stubhub, los costos varían según las categorías y según la demanda que tiene cada encuentro.

Precios para el debut contra Sudáfrica

En el caso del partido inaugural de México, los precios en reventa han alcanzado cifras elevadas e incluso algunos boletos superan el millón de pesos. Los montos corresponden a entradas que aplican para diferentes juegos disputados en el Estadio Azteca, incluido el estreno del Tri dirigido por Javier Aguirre frente a Sudáfrica.

Si bien la reventa requiere precaución para evitar fraudes, existen plataformas legales donde se pueden consultar valores de referencia. Para el duelo de México ante Sudáfrica, casi todas las entradas pertenecen a categoría 1 o similares, y los rangos aproximados son los siguientes, dependiendo del tipo de ubicación dentro del estadio:

Categoría 4: entre 63,500 y 85,100 MXN

Categoría 3: entre 94,000 y 104,200 MXN

Categoría 2: desde 99,900 hasta cerca de 227,000 MXN

Categoría 1: desde 188,600 hasta poco más de 620,000 MXN

Champions Club: $712,198 cada uno

Trophy Lounge: $726,443 cada uno

VIP: $933,997 cada uno

Pitchside Lounge: $1,556,662 cada uno

Precios de las entradas para México vs. Corea del Sur (Getty Images)

Precios para México vs Corea del Sur

Para el segundo encuentro del Tri, programado en el Estadio Akron, las cifras también varían de acuerdo con la zona. En este caso, las entradas más accesibles superan los 32,000 pesos mexicanos, mientras que los boletos más exclusivos pueden alcanzar más de millón y medio, dependiendo de la disponibilidad y la demanda a medida que se acerque la fecha del partido.

Precios para México vs. Corea del Sur (Stubhub)

El Estadio Akron será una de las sedes de México (Getty Images)

Precios para México vs rival del repechaje europeo

En cuanto al tercer compromiso de la fase de grupos, aún no se publican valores debido a que el rival no está definido. El costo final dependerá del país que clasifique mediante el repechaje y, además, podría modificarse según el rendimiento de México en los duelos previos. Si el Tri llega con posibilidades importantes de clasificar, la demanda podría elevar los precios, aunque también existe la posibilidad de que se ajusten a la baja si el escenario deportivo cambia.

México jugará su último encuentro en el Azteca (Getty Images)

Información de la venta oficial de entradas

La FIFA abrirá una nueva etapa para la compra de boletos del Mundial 2026, conocida como “Sorteo de Selección Aleatoria”, que comenzará el jueves 11 de diciembre a las 10:00 AM (hora del centro de México) y se extenderá hasta el 13 de enero de 2026. En esta fase los aficionados podrán solicitar entradas individuales por partido, algo que no había ocurrido en los primeros sorteos. Hasta ahora se han distribuido cerca de dos millones de boletos y esta etapa está considerada como la última antes de que se active una cuarta, únicamente si aún quedaran lugares disponibles.

Para participar, los fanáticos deberán registrarse en la plataforma oficial de la FIFA y crear su FIFA ID, independientemente de si se anotan en el primer día o cerca del cierre, ya que todos los registros tienen las mismas probabilidades. Cada persona podrá adquirir hasta cuatro boletos por encuentro y un máximo de 40 por domicilio. Una vez finalizado el periodo de inscripción, la FIFA avisará quiénes fueron seleccionados para comprar sus entradas dentro de un plazo determinado.

