Radiografía de la Corea del Sur de Heung-min Son, el segundo rival de México en el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026. La Selección Mexicana ya sabe a qué tres rivales se enfrentará en la Fase de Grupos del torneo en busca de clasificar a los dieciseisavos de final. El primer contrincante del Tri será Corea del Sur.

Es un rival conocido para el equipo de Javier Aguirre, considerando que se cruzaron en un amistoso en septiembre pasado, en el que igualaron 2-2. La principal figura de Corea del Sur es Heung-min Son, leyenda de Tottenham y actual futbolista de LAFC.

Corea del Sur fue el único equipo invicto en las clasificatorias AFC para el Mundial 2026 y es el país asiático con más participaciones en la historia de la Copa del Mundo (12 en total). El mejor resultado de Corea del Sur fue cuarto lugar, en la edición de 2002 cuando fue coanfitrión.

Corea del Sur logró clasificar a octavos de final en el Mundial 2022, en un grupo en el que estuvo con Portugal, Uruguay y Ghana. El seleccionado asiático avanzó como segundo de la zona y luego quedó eliminado en octavos de final con Brasil al perder por 4-1.

Además de Heung-min Son, otras figuras de Corea del Sur son Kang-in Lee, actual futbolista del PSG, y Kim Min-jae, actual jugador del Bayern Múnich. Lo positivo es que el cuerpo técnico y los jugadores mexicanos ya conocen a este rival.

¿Cuándo y dónde se juega México vs Corea del Sur?

México se enfrentará con Corea del Sur en la segunda jornada del Mundial 2026. El partido será el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. Antes de este encuentro el Tri se cruzará con Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Azteca de CDMX.

Por último, el tercer rival de la Selección Mexicana saldrá de uno de los Repechajes UEFA: Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa se enfrentarán con el conjunto de Javier Aguirre, en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Azteca.

