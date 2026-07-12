¿Juntos en Liverpool? Alexis Mac Allister le abre las puertas de la Premier League a Gilberto Mora

El argentino, referente de los Reds, se expresó acerca de una posible llegada de la joya mexicana que deslumbró al mundo.

Está claro que Gilberto Mora ya había deslumbrado al mundo con su enorme talento cuando salió directo desde Xolos de Tijuana, pero la realidad es que el Mundial 2026 que tuvo le permitió atrapar la atención de equipos de primer nivel. En ese sentido, se puso sobre la mesa el nombre del Liverpool para adquirir sus servicios y quien se expresó al respecto fue uno de los referentes de los Reds, Alexis Mac Allister.

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El argentino está siendo parte de la selección argentina que este sábado consiguió la clasificación a semifinales de la Copa del Mundo tras vencer a Suiza en el tiempo suplementario. Tras el encuentro de cuartos de final, Mac Allister se detuvo para dialogar con los periodistas presentes y respondió algunas preguntas, incluida la que involucra a Mora.

Alexis Mac Allister sobre Gilberto Mora: “Por algo lo están nombrando”

Desde Claro Sports, le consultaron al centrocampista si está en conocimiento de quién se trata Gilberto y sobre los rumores que relacionan al mexicano con el Liverpool. En ese sentido, Mac Allister fue muy correcto con su respuesta al afirmar que no estaba al tanto de este tipo de informaciones y que no opinaría hasta tener conocimiento, pero que entiende que si el comentario existe es porque se trata de un jugador de primer nivel.

“Sinceramente no vi nada al respecto. Obviamente, cuando pasan estas cosas uno siempre tiene mucho cuidado al hablar, sobre todo por el respeto al jugador y al club al que pertenece. Pero bueno, si lo nombran para ir al Liverpool seguramente será un gran jugador y por algo lo están nombrando“, expresó Mac Allister.

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¡SI LO NOMBRAN ES POR ALGO! 🇲🇽🗣️🔥



Alexis Mac Allister, vigente campeón del mundo con Argentina, habla sobre los rumores que colocan a Gilberto Mora en el Liverpool tras el #Mundial pic.twitter.com/efEOp96zK3 — Claro Sports (@ClaroSports) July 12, 2026

El valor de mercado de Gilberto Mora está tasado en 10 millones de euros según el sitio especializado Transfermarkt, pero la realidad es que una posible salida del mexicano de Xolos se daría por un momento bastante superior. En ese sentido, se especula con quien quiera contratarlo deberá desembolsar, de mínima, 30 millones de la moneda europea.

En síntesis

Gilberto Mora despertó el interés del Liverpool tras su desempeño en el Mundial 2026.

despertó el interés del tras su desempeño en el Mundial 2026. El argentino Alexis Mac Allister opinó sobre los rumores del fichaje del mexicano.

opinó sobre los rumores del fichaje del mexicano. El valor de mercado de Mora está tasado en 10 millones de euros en Transfermarkt.