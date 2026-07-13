El mediocampista colombiano que viene de jugar el Mundial 2026 con Colombia, está en búsqueda de un nuevo destino para la temporada que viene.

Con el comienzo del Torneo Apertura 2026 a la vuelta de la esquina, los clubes de la Liga MX ultiman detalles para llegar de la mejor manera al inicio de la competencia. El certamen comenzará este jueves 16 de julio, marcando el arranque de una nueva temporada en el fútbol mexicano.

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Mientras tanto, el mercado de pases continúa en plena actividad. Varios equipos siguen buscando refuerzos para potenciar sus planteles, aunque muchas negociaciones avanzan con cautela a la espera de que concluya el Mundial 2026, cuya final se disputará el próximo domingo 19 de julio.

Los equipos más importantes del país, entre ellos el América, todavía trabajan para incorporar futbolistas de jerarquía que les permitan pelear por el título desde el comienzo del campeonato. La directiva azulcrema continúa analizando distintas alternativas para reforzar el plantel de cara al nuevo semestre.

Según pudo averiguar BOLAVIP, Kevin Castaño fue ofrecido tanto al América como a Tigres de cara a la próxima temporada. El mediocampista colombiano aparece como una oportunidad de mercado y su nombre ya fue acercado a ambas instituciones.

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Castaño en el Mundial 2026 (Getty Images)

El volante no tendrá lugar en River Plate para el segundo semestre y busca un nuevo destino tras su participación con la Selección de Colombia en el Mundial 2026. Con el mercado abierto, el colombiano espera definir su futuro en las próximas semanas.

Kevin Castaño tuvo pasado en Cruz Azul y así fue su carrera

Antes de llegar a River Plate, Kevin Castaño tuvo un breve paso por Cruz Azul, club que lo incorporó en 2023. A lo largo de su carrera, el mediocampista defendió las camisetas de:

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Águilas Doradas (2020-2023)

Cruz Azul (2023)

FC Krasnodar (2024-2025)

River Plate (2025-actualidad)

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