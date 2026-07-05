Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el gol de Harry Kane contra México

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 está al rojo vivo. La punta de la tabla de goleo la comparten tres de los mejores delanteros del mundo: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Sin embargo, Harry Kane se acercó tras su anotación ante México por los octavos de final.
El delantero del Bayern Múnich anotó el tercer gol de la Selección de Inglaterra en el Estadio Azteca y llegó a los seis tantos en esta Copa del Mundo. De esta manera, quedó a tan solo un gol de los tres líderes.
Harry Kane lleva seis goles en esta Copa del Mundo (Getty Images)
Minutos después, el propio Kane cometió el penal que le dio la posibilidad a México de descontar en el marcador. En la misma línea, Julián Quiñones llegó a los cuatro tantos y se acercó a los de arriba.
La tabla de goleo del Mundial 2026
- Lionel Messi (Argentina): 7 GOLES
- Kylian Mbappé (Francia): 7 GOLES
- Erling Haaland (Noruega): 7 GOLES
- Harry Kane (Inglaterra): 6 GOLES*
- Julián Quiñones (México): 4 GOLES
- Mikel Ozaryabal (España): 4 GOLES
- Vinicius (Brasil): 4 GOLES
- Ousmane Dembélé (Francia): 4 GOLES
- Ismaila Sarr (Senegal): 4 GOLES
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 GOLES
*Harry Kane ganó la Bota de Oro del Mundial Rusia 2018 con seis goles.
Así quedó Julián Quiñones en la lista de máximos goleadores de México en Mundiales tras su gol a Inglaterra
En síntesis
- Messi, Haaland y Mbappé lideran el goleo del Mundial 2026 con 7 goles.
- Harry Kane suma 6 tantos tras anotar para Inglaterra en octavos de final.
- Julián Quiñones alcanzó los 4 goles tras marcar un penal para México.