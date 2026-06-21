Mientras Lionel Messi tiene 16 goles en mundiales, los que anotó Cristiano Ronaldo

Hay futbolistas que marcaron un antes y un después en la historia del futbol. Dos de ellos son nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, referentes absolutos de una era dorada que todavía sigue escribiéndose en cada Copa del Mundo.
Encuesta¿Quién es mejor?
¿Quién es mejor?
YA VOTARON 0 PERSONAS
Además de brillar en los clubes por los que pasaron, ambos también han dejado su huella en sus respectivas selecciones, compitiendo al máximo nivel y consiguiendo títulos que los consolidaron entre los mejores de todos.
Hace unos días atrás, Lionel Messi volvió a ser protagonista tras marcar por triplicado ante Argelia en la primera jornada del Mundial 2026. Con ese rendimiento, alcanzó a Miroslav Klose con 16 goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.
Cristiano Ronaldo, en cambio, atraviesa una sequía de varios partidos sin convertir en la competición internacional. Sin embargo, su legado goleador sigue siendo importante: acumula 8 goles en Copas del Mundo y todavía tiene la oportunidad de aumentar esa cifra en la actual edición.
Todos los goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales
Alemania 2006
- 1 gol: fase de grupos vs Irán
¿A lo Messi? La oportunidad que aún tienen Cristiano Ronaldo y Portugal para ser campeones del mundo este 2026
Sudáfrica 2010
- 1 gol: fase de grupos vs Corea del Norte
Brasil 2014
- 1 gol: fase de grupos vs Ghana
Rusia 2018
- 4 goles en total
- 3 goles vs España (hat-trick en fase de grupos)
- 1 gol vs Marruecos (fase de grupos)
Qatar 2022
- 1 gol: fase de grupos vs Ghana
En sintesis
- Lionel Messi marcó un hat-trick ante Argelia en el Mundial 2026.
- El futbolista Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 goles.
- El delantero Cristiano Ronaldo acumula un total de 8 goles en Copas del Mundo.