El equipo de Esteban Solari tiene su última prueba a una semana del comienzo del Apetura 2026 en el cuál debutarán ante Pachuca.

Desde las 12:00 horas de la CDMX, Pumas UNAM se enfrentará a América de Cali en un partido amistoso que servirá como la última prueba de ambos equipos antes del inicio de sus respectivas competencias oficiales. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco del Pumas Fan Fest.

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Para el conjunto dirigido por Esteban Solari, este compromiso será una oportunidad ideal para seguir afianzando el funcionamiento del equipo y darle minutos a varios de sus refuerzos, con el objetivo de mostrar su mejor versión.

Los universitarios fueron subcampeones del torneo anterior tras perder con Cruz Azul y quieren dejar en claro que esta temporada pueden volver a ser uno de los candidatos al título. Su debut en el Apertura 2026 será ante Pachuca el próximo sábado de local.

Alineación de Pumas UNAM

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Sebastián Córdova

Santiago Trigos

Uriel Antuna

Juninho Vieira

Tony Leone

Robert Morales

Ángel Azuaje

Pedro Vite

Álvaro Angulo

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Alineación de América de Cali

Jean Fernandes

Mateo Castillo

Dany Rosero

Cristian Tovar

Ómar Bertel

Rafael Carrascal

Yani Quintero

Tilman Palacios

Yeison Guzmán

Luis Quiñones

Tomás Ángel

En sintesis