Desde las 12:00 horas de la CDMX, Pumas UNAM se enfrentará a América de Cali en un partido amistoso que servirá como la última prueba de ambos equipos antes del inicio de sus respectivas competencias oficiales. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco del Pumas Fan Fest.
Para el conjunto dirigido por Esteban Solari, este compromiso será una oportunidad ideal para seguir afianzando el funcionamiento del equipo y darle minutos a varios de sus refuerzos, con el objetivo de mostrar su mejor versión.
Los universitarios fueron subcampeones del torneo anterior tras perder con Cruz Azul y quieren dejar en claro que esta temporada pueden volver a ser uno de los candidatos al título. Su debut en el Apertura 2026 será ante Pachuca el próximo sábado de local.
Alineación de Pumas UNAM
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Sebastián Córdova
- Santiago Trigos
- Uriel Antuna
- Juninho Vieira
- Tony Leone
- Robert Morales
- Ángel Azuaje
- Pedro Vite
- Álvaro Angulo
Alineación de América de Cali
- Jean Fernandes
- Mateo Castillo
- Dany Rosero
- Cristian Tovar
- Ómar Bertel
- Rafael Carrascal
- Yani Quintero
- Tilman Palacios
- Yeison Guzmán
- Luis Quiñones
- Tomás Ángel
En sintesis
- Keylor Navas es el arquero titular en la alineación confirmada de Pumas UNAM.
- El futbolista Uriel Antuna forma parte del ataque titular del equipo mexicano Pumas.
- El delantero Darwin Machís integra la formación inicial del conjunto colombiano América de Cali.