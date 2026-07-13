La Selección Mexicana vuelve a estar en el ojo de la tormenta por el grito discriminatorio que ha traído polémica en los últimos años.

No todo fue positivo en la participación de México en el Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre hizo vibrar a muchos aficionados y les despertó la ilusión de llegar lejos en el torneo, pero ahora el Tri corre riesgo de ser sancionado por la conducta del público.

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Según lo revelado por el medio estadounidense ‘Politico’, la Federación Mexicana de Futbol podría ser castigada debido a que volvió a escucharse el grito prohibido en los partidos del Tri frente a República Checa e Inglaterra, de acuerdo a los informes.

Fare Network es una organización que trabaja con FIFA para monitorear incidentes discriminatorios durante la Copa del Mundo y este grupo envió a emisarios a cada partido del torneo para analizar diferentes conductas de los seleccionados.

En este sentido, la organización habría enviado diferentes reportes a FIFA en relación a los partidos de México en los que se escuchó el grito prohibido de “eh…. p*to”.

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México e Inglaterra en el Estadio Azteca (Getty Images)

Piara Powar, director ejecutiva de Fare Network, se negó a brindar más detalles acerca de los reportes que se enviaron de los juegos del Tri en la Copa del Mundo según lo relatado por el medio ‘Politico’.

¿Cuándo podría confirmarse la sanción?

Sin embargo, el directivo mencionó que en la mayoría de los casos se espera a que termine el torneo para dictaminar posibles castigos porque se debe hacer una investigación profunda. México ha tenido varios problemas en los últimos años producto del grito prohibido y este caso se sumaría a la lista.

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Por último, Piara Powar mencionó que cree que la cultura mexicana puede cambiar en este caso: “No es que, ya sabes, esta cultura sea inamovible o que no se pueda cambiar hacia una dirección más positiva, sobre todo cuando te están imponiendo multas por las cantidades que ha recibido la Federación Mexicana a lo largo de los años”.

En síntesis