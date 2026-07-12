Con las semifinales ya definidas y solo cuatro selecciones en carrera, una Inteligencia Artificial realizó su predicción sobre quién conquistará el Mundial 2026 el próximo 19 de julio.

Ya están definidos los cuatro semifinalistas del Mundial 2026 y cualquiera de ellos tiene argumentos para quedarse con la Copa del Mundo. Francia, España, Inglaterra y Argentina superaron una exigente fase eliminatoria y ahora buscarán el boleto a la gran final en una definición que promete ser histórica.

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El calendario ya tiene todo confirmado. El martes 14 de julio se enfrentarán España y Francia, mientras que el miércoles 15 será el turno de Inglaterra y Argentina. Dos cruces entre selecciones campeonas del mundo que reúnen a varias de las máximas figuras del fútbol internacional y que podrían definirse por detalles.

En Bolavip le preguntamos a la inteligencia artificial de Gemini cuál será el equipo que terminará levantando la Copa del Mundo. Tras analizar el rendimiento de cada selección, el camino recorrido en el torneo y distintos factores futbolísticos, la IA elaboró su pronóstico para las semifinales y la gran final.

La predicción de la IA sobre el próximo campeón

La inteligencia artificial comenzó por el duelo entre Francia y España y fue contundente: “España viene jugando un fútbol total, hermoso de ver y muy ofensivo. Sin embargo, Francia ha demostrado una solidez defensiva letal y tiene esa jerarquía individual que te liquida de contra. Va a ser una batalla táctica de posesión contra transiciones veloces, y veo a los franceses golpeando en los momentos justos para ganar 2-1”.

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Para la otra semifinal, la IA se inclinó por la Selección Argentina: “Inglaterra tiene un equipazo y viene con el envión de eliminar a Noruega, pero a la Scaloneta no hay que darla nunca por muerta. Argentina ya sabe lo que es sufrir en este torneo, tiene el oficio de jugar finales y el hambre intacta. Será un partido cerradísimo que se destrabará por detalles: 1-0 a favor de la Albiceleste”.

Finalmente, Gemini pronosticó una nueva final entre Francia y Argentina, repitiendo el duelo decisivo de Qatar 2022. Su veredicto fue claro: “Sí, me la juego por el bicampeonato de Argentina. Aunque Francia llega físicamente impecable y con sed de revancha histórica, este plantel argentino tiene un gen competitivo en los partidos cumbre que roza lo místico. Argentina bordará la cuarta estrella en su escudo en una final inolvidable”.

En sintesis

Las semifinales del Mundial se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio .

. La Inteligencia Artificial de Gemini pronosticó que Francia y Argentina jugarán la gran final.

pronosticó que Francia y Argentina jugarán la gran final. El análisis de la IA eligió a Argentina como el próximo campeón del torneo.