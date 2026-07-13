Mientras la plantilla de Argentina cuesta 807,5 millones, lo que vale la de Inglaterra

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, tiene una plantilla valuada en 807,5 millones de euros. Descubre cuánto cuesta el plantel de Inglaterra y cómo se comparan antes de la semifinal del Mundial 2026.

Esta semana comenzarán las semifinales del Mundial 2026, una instancia que reunirá a cuatro de las selecciones más importantes del planeta. Francia, España, Argentina e Inglaterra siguen en carrera por el sueño de conquistar la Copa del Mundo y buscarán dejarlo todo para meterse en la gran final, que se disputará el domingo 19 de julio.

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El primer finalista se definirá este martes, cuando España y Francia se enfrenten en un duelo entre dos campeones del mundo. Un día después será el turno de Argentina e Inglaterra, que jugarán el miércoles a las 13:00 horas (CDMX) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Además, los dos equipos que pierdan las semifinales tendrán una última oportunidad de cerrar el torneo con una victoria cuando disputen el partido por el tercer puesto, programado para el sábado 18 de julio en Miami.

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Además del aspecto futbolístico, el encuentro entre argentinos e ingleses también enfrenta a dos de las plantillas más valiosas del campeonato. De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, la selección inglesa tiene un valor de 1.360 millones de euros, siendo una de las más caras del mundo, mientras que el plantel dirigido por Lionel Scaloni está tasado en 807,5 millones de euros.

La diferencia entre ambas selecciones supera los 550 millones de euros, un dato que refleja el enorme poder económico del futbol inglés y la cantidad de figuras que militan en los principales clubes de Europa. Sin embargo, Argentina llega como la vigente campeona del mundo y buscará demostrar una vez más que el valor de mercado no siempre termina inclinando la balanza dentro del campo de juego.

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Los cinco jugadores más valiosos de Inglaterra

Jude Bellingham (Real Madrid) – 130 millones de euros Declan Rice (Arsenal) – 120 millones de euros Bukayo Saka (Arsenal) – 110 millones de euros Morgan Rogers (Aston Villa) – 90 millones de euros Elliot Anderson (Nottingham Forest) – 75 millones de euros

Los cinco jugadores más valiosos de Argentina

Julián Álvarez (Atlético de Madrid) – 100 millones de euros Enzo Fernández (Chelsea) – 90 millones de euros Lautaro Martínez (Inter de Milán) – 85 millones de euros Nico Paz (Como 1907) – 80 millones de euros Alexis Mac Allister (Liverpool) – 70 millones de euros

En sintesis

La gran final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio.

del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio. El entrenador Lionel Scaloni dirige a la selección de Argentina en esta Copa del Mundo.

dirige a la selección de Argentina en esta Copa del Mundo. La plantilla de Inglaterra tiene un valor de mercado total de 1.360 millones de euros.