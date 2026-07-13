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Mundial 2026

¿Con qué camisetas juegan Francia y España por las semifinales del Mundial 2026?

Les Blues y La Roja se enfrentan por la primera semifinal de la Copa del Mundo 2026 en Dallas. Conoce con qué uniformes saltarán al campo.

FIFA confirmó qué camisetas uusarán Francia y España en semifinales
© Getty ImagesFIFA confirmó qué camisetas uusarán Francia y España en semifinales

Francia y España chocan este martes 14 de julio, en el Estadio Dallas, en el marco de la primera semifinal del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegaron a esta cita mundialista con la etiqueta de favoritos y no defraudaron, pero ahora solo uno podrá jugar la gran final.

Si bien los colores de sus uniformes tradicionales son opuestos (azul y rojo, respectivamente), lo cierto es que solo uno vestirá su camiseta local en el partido de semifinales, mientras que el otro tendrá que utilizar la playera alternativa.

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¿Con qué camisetas juegan Francia y España?

La FIFA ya confirmó que Francia utilizará su tradicional uniforme local de color azul. Por su parte, España no vestirá de rojo y usará su uniforme alternativo de color blanco con detalles en rojo oscuro y dorado.

Francia vestirá de azul y España de blanco (Getty Images)

Francia vestirá de azul y España de blanco (Getty Images)

¿A qué selección enfrenta el ganador en la final?

Francia o España jugarán la final del Mundial 2026 contra el seleccionado que salga victoriosa en el otro cruce de las semifinales: Argentina vs. Inglaterra. Si Les Bleus y la Albiceleste avanzan, se repetirá la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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En síntesis

  • Francia y España juegan la primera semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio.
  • El Estadio Dallas será la sede del partido para definir al primer finalista mundialista.
  • Francia usará su uniforme azul local, mientras que España vestirá su camiseta alternativa blanca.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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